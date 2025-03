Remontada réussie pour l’Équipe de France !

Mission accomplie pour les Bleus ! Défaits 2-0 au match aller à Split, les hommes de Didier Deschamps ont réussi une incroyable « remontada » face à la Croatie ce dimanche soir. Grâce à des buts de Michael Olise et d’Ousmane Dembélé, puis à une séance de tirs au but maîtrisée (5-4), l’équipe de France décroche son billet pour le Final Four de la Ligue des Nations.

Dos au mur après leur défaite en terre croate, les Bleus savaient qu’ils devaient réaliser un exploit pour espérer voir le dernier carré.

L’Espagne au programme des demi-finales…

Après une première période sans but, le déclic est venu de Michael Olise. À la 52e minute, le jeune milieu offensif a parfaitement enroulé un coup franc somptueux, laissant le gardien croate impuissant. Revigorée par cette ouverture du score, l’équipe de France a accentué la pression sur une défense croate fébrile. À la 80e minute, Ousmane Dembélé, bien lancé par le même Michael Olise, a doublé la mise d’une frappe croisée imparable. Un but crucial qui permettait aux Bleus d’égaliser sur l’ensemble des deux matchs (2-2).

Malgré plusieurs occasions côté bleu, les prolongations n’ont pas permis de départager les deux équipes. La Croatie, acculée, a résisté sur le fil face aux assauts répétés de l’attaque tricolore. Tout s’est finalement joué lors de la séance de tirs au but, où les Bleus se sont montrés plus solides mentalement. Si Théo Hernandez et Jules Koundé ont manqué leur tentative, la Croatie a craqué à trois reprises avec des échecs pour Baturina, Ivanovic et Stanisic. Résultat : une victoire 5-4 aux tirs au but, synonyme de qualification pour les demi-finales où les hommes de Didier Deschamps affronteront l’Espagne, victorieuse des Pays-Bas, également après une séance de pénalty.

𝙌𝙐𝘼𝙇𝙄𝙁𝙄𝙀́𝙀́𝙀́𝙀́𝙀́𝙀́𝙎 🔥🔥

Menés 2-0 avant le match, les Bleus renversent la situation et s’imposent aux tirs au but face à la Croatie 💪 RDV en juin pour les demi-finales 🔜#FRACRO l #FiersdetreBleus pic.twitter.com/PDFzLkrJoG — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 23, 2025

Seul olympien convoqué par Didier Deschamps, Adrien Rabiot, pourtant titulaire lors du match aller ce jeudi, était forfait pour cette rencontre en raison d’une gêne au mollet. Une gêne qui ne devrait cependant pas l’empêcher d’être opérationnel pour le prochain match de l’OM et le déplacement sur la pelouse du Stade de Reims samedi prochain.

