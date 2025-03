Une cible venue de Turquie, l’OM inflexible sur Balerdi et une révolution en vue pour l’arbitrage… les 3 infos OM de ce dimanche

Voici les 3 infos OM de ce dimanche, au programme ce soir : Une surprenante cible venue de Turquie, l’OM inflexible sur Balerdi et une révolution en vue pour l’arbitrage…

Mercato OM : Une surprenante cible venue de Turquie

Alors que le mercato d’été ouvrira ses portes le 1er juin prochain en raison de la coupe du monde des clubs, l’OM s’activerait déjà en coulisse pour préparer la saison prochaine. En effet, selon les informations de TuttoMercatoWeb, le club phocéen s’intéresserait de près à un attaquant turc du Fenerbahçe…

Cet attaquant turc ne serait autre qu’Oguz Aydin. Une piste menant à cet ailier turc, d’autant plus surprenante que l’OM ne serait pas seul sur le coup. En effet, toujours selon les informations du média italien, la Lazio Rome surveillerait également le joueur avec attention.

Un profil offensif polyvalent

À 24 ans, Oguz Aydin s’est véritablement affirmé comme l’un des éléments offensifs les plus en vue en Süper Lig cette saison. Principalement utilisé en tant qu’ailier gauche inversé, le polyvalent ailier est également capable d’évoluer à droite ou en soutien d’un avant-centre, apportant vitesse, qualité de dribble et précision dans le dernier geste. Cette saison, l’attaquant de Fenerbahçe affiche des statistiques convaincantes avec 5 buts et 6 passes décisives en 19 matchs sous les ordres du « Special One », José Mourinho, confirmant ainsi son efficacité dans les derniers mètres. Un profil complet qui ne laisserait donc pas indifférent l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi.

Selon @TuttoMercatoWeb, l’#OM serait en concurrence avec la Lazio Rome dans le dossier de l’attaquant du Fenerbahçe, Oguz Aydin. — OManiaque (@OManiaque) March 23, 2025

Reste à savoir si l’OM fera d’Oguz Aydin une cible prioritaire lors du prochain mercato. En tout cas, si son profil correspond aux exigences de De Zerbi, le club marseillais devra donc se montrer convaincant pour devancer la concurrence romaine dans le dossier.

Affaire à suivre…

a lire aussi : Mercato : nouvelle option pour Greenwood et Chaikhoun visé ? Mauvaise nouvelle pour Rabiot ? Les 3 infos OM de ce samedi !

L’OM inflexible sur Balerdi

Alors que l’on apprenait ce matin via La Gazetta dello Sport que l’AS Roma se serait activée en coulisses pour attirer Leonardo Balerdi et que ce dernier aurait même donné son accord au club romain, RMC Sport nous apprend toutefois que l’Olympique de Marseille n’aurait quant à elle aucune intention de céder le défenseur argentin…

Toujours selon RMC Sport, l’OM, intransigeant, réclamerait en effet au moins 45 millions d’euros en cas de départ de l’ancien de Boca Junior cet été, et n’aurait pour l’heure, ouvert aucune négociation officielle avec le club italien.

La Roma reste à l’affût…

Toutefois, même s’il dément toutes négociations actuelles entre les deux parties, le média sportif français confirme l’intérêt que porterait le club de la capitale italienne à l’égard du capitaine de l’Olympique de Marseille.

🚨🔵⚪️ L’OM ne souhaite pas laisser partir son capitaine Leonardo Balerdi et encore moins pour 20 millions d’euros. 🔹En cas de départ cet été, l’OM attend autour de 45M€. Il n’y a pas de négociations entre Marseille et l’AS Roma pour le moment mais le club italien est… pic.twitter.com/hj4bXkaqE5 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 23, 2025

S’il souhaite s’attirer les services du solide défenseur central argentin, le club de la Louve devra donc se montrer plus généreux à l’égard de l’OM, qui ne lâchera pas son capitaine à moindres coûts. Une chose est en tout cas certaine, le dossier Balerdi promet d’être l’un des feuilletons à suivre de près lors du prochain mercato estival côté OM…

a lire aussi : Ex OM : Payet l’avoue, « ça fait déjà beaucoup »

Une révolution en vue pour l’arbitrage ?

Ces derniers mois, l’arbitrage est au centre des débats dans le monde du football. Entre décisions controversées et incompréhensions autour de l’utilisation de la VAR, les polémiques se multiplient sur les terrains. Pour répondre à ces tensions et rendre l’assistance vidéo plus accessible, l’Italie propose une innovation : le Football Video Support (FVS), une version simplifiée de la VAR. Une initiative qui pourrait bien changer la donne.

La Fédération italienne de football (FIGC) travaille sur l’introduction du Football Video Support, un dispositif conçu pour être plus simple et moins coûteux que la VAR traditionnelle. Ce système vise principalement les clubs des divisions inférieures ou ceux dont les moyens financiers ne permettent pas l’installation complète de la technologie actuelle. L’objectif est de garantir un soutien vidéo aux arbitres sans imposer l’infrastructure lourde et onéreuse du système VAR classique.

Une réponse suffisante aux critiques sur l’arbitrage ?

L’Italie souhaite donc devenir la première nation à expérimenter le Football Video Support (FVS), une technologie d’assistance vidéo développée sous l’impulsion de la FIFA. Conçue pour les compétitions où la VAR est trop onéreuse, cette solution vise à offrir aux arbitres un soutien technique simplifié. La Fédération italienne (FIGC) a déposé une demande officielle pour lancer des phases de test dans ses différents championnats de Serie C, Serie A féminine et potentiellement la Serie D. Le FVS se distingue du système VAR par sa simplicité : il repose sur un nombre réduit de caméras, un moniteur situé au bord du terrain ainsi qu’un opérateur vidéo. Contrairement au système actuel, la décision finale reste entièrement entre les mains de l’arbitre principal, qui peut consulter les images sans être en contact avec un éventuel assistant vidéo.

🚨 𝗟’𝗜𝗧𝗔𝗟𝗜𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗢𝗦𝗘 𝗨𝗡𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗩𝗜𝗗𝗘́𝗢 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗔𝗥𝗕𝗜𝗧𝗥𝗘𝗦 📺⚽️ La FVS (Football Video Support) serait une sorte de VAR différente, plus accessible pour les stades et clubs n’ayant pas les moyens d’installer le… pic.twitter.com/i87jGcfwLQ — BeFootball (@_BeFootball) March 22, 2025

Si ces tests s’avèrent concluants, le Football Video Support pourrait bel et bien devenir une véritable alternative pour les championnats ayant des ressources limitées. Reste à savoir si ce dispositif parviendra à convaincre les instances et à apaiser les tensions persistantes autour de l’arbitrage. Une chose est sûre : l’Italie semble prête à ouvrir la voie à un nouveau chapitre pour l’assistance vidéo dans le football.

a lire aussi : Ex OM : Quand Didier Deschamps se fait piéger par un journaliste !