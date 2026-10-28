Le RC Lens paie les incidents survenus lors de la défaite contre le Club Bruges. L’UEFA a infligé une amende de 80 000 euros au club nordiste et interdit de déplacement ses supporters pour les deux prochaines rencontres européennes à l’extérieur.

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Dans son communiqué du 28 octobre, le RC Lens confirme la fermeture des parcages à Leipzig et Liverpool, ainsi qu’une rencontre supplémentaire avec sursis. La décision de l’instance européenne intervient après l’utilisation de plusieurs engins pyrotechniques dans le parcage lensois à Bruges, lors de la défaite 3-0 du RC Lens↗ en Ligue des champions. Les fumigènes avaient provoqué une interruption temporaire de la rencontre, décidée par l’arbitre Luis Godinho. La sanction concerne directement le club, mais aussi ses supporters, qui ne pourront pas accompagner leur équipe lors de deux rendez-vous européens importants.

Deux déplacements interdits à Leipzig et Liverpool

Les supporters lensois seront privés du déplacement à Leipzig, programmé le 24 novembre, puis de celui à Liverpool, prévu le 27 janvier. L’UEFA a également prononcé une troisième interdiction de déplacement avec sursis. Le RC Lens↗ devra donc disputer ces deux rencontres européennes sans soutien officiel dans les tribunes adverses. Cette mesure s’ajoute à l’amende de 80 000 euros infligée au club nordiste. Elle intervient alors que la direction lensoise avait déjà pris une décision concernant ses supporters, en interdisant leur déplacement à Lille pour le derby du Nord.

Une récidive après le déplacement à Prague

La commission de discipline de l’UEFA a également tenu compte d’un précédent incident survenu lors du déplacement du RC Lens↗ au Slavia Prague, le 10 septembre. Malgré la victoire lensoise 3-2, de nombreux engins pyrotechniques et fumigènes avaient alors été utilisés dans les tribunes. La répétition de ces incidents a pesé dans la décision européenne. Après Bruges, les supporters du RC Lens seront ainsi absents de plusieurs déplacements de leur équipe, tandis qu’une nouvelle interdiction reste suspendue.