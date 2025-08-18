Une banderole anti PSG et (et anti OM) fait polémique à Nantes !

LIGUE 1 NANTES PSG : une banderole anti-PSG fait polémique à la Beaujoire

Si le PSG a démarré sa saison de Ligue 1 par une victoire à Nantes (0-1), dimanche soir, la rencontre a aussi été marquée par l’hostilité d’une partie du public nantais à l’égard du club parisien. En tribunes, des supporters des Canaris ont déployé une banderole au message sans équivoque :

« Magouilles politico-financières, médias soumis, footix décérébrés. Félicitations, vous êtes les nouveaux Marseillais. »

Le contraste était frappant entre le geste de Waldemar Kita, président du FC Nantes, et l’attitude d’une partie de ses supporters. Avant le coup d’envoi, le dirigeant nantais a tenu à saluer le sacre européen du PSG en offrant au club parisien une réplique du trophée de la Ligue des champions, accompagnée d’un cadre à l’effigie du club vainqueur. Un hommage officiel qui n’a pas empêché une frange du public de la Beaujoire d’exprimer son rejet de l’institution parisienne.

Une hostilité récurrente

Cette banderole s’inscrit dans une continuité : la saison dernière déjà, les supporters nantais avaient ciblé le PSG et sa direction, avec chants injurieux et messages virulents contre Nasser al-Khelaïfi lors d’un match en retard face aux Parisiens (1-1). L’image d’un club surpuissant et jugé trop proche des sphères politico-financières continue de nourrir l’animosité, bien au-delà de la rivalité sportive.

Sur le terrain, le PSG a assuré l’essentiel grâce à un but de Vitinha, unique réalisation d’une rencontre disputée mais globalement maîtrisée. De quoi lancer sa saison par une victoire, même si la soirée restera marquée par l’ambiance particulière et la virulence d’une partie du public nantais.