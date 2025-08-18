Mercato concurrent OM : mauvaise nouvelle pour l’AS Monaco

MERCATO MONACO : Le club de la principauté pourrait perdre joueur important dans les derniers jours du mercato

Concurrent direct de l’Olympique de Marseille dans la bataille pour les places européennes, l’AS Monaco pourrait perdre l’un de ses cadres d’ici la fin du mercato. Le club de la Principauté est en discussions avancées avec Al-Ahli concernant le transfert de Denis Zakaria, selon les informations de Fabrice Hawkins (RMC Sport).

Le club saoudien, déjà très actif sur le marché européen ces dernières saisons, souhaite renforcer son milieu de terrain avec l’international suisse de 28 ans. Des négociations ont été ouvertes non seulement avec les dirigeants monégasques, mais également avec le joueur lui-même, signe que l’intérêt d’Al-Ahli est concret et sérieux.

Un pilier du milieu de terrain

Arrivé sur le Rocher en 2023 après des passages à Mönchengladbach, la Juventus et Chelsea, Denis Zakaria s’est imposé comme une pièce maîtresse de l’effectif monégasque. Sa puissance physique, son impact défensif et sa capacité à se projeter vers l’avant en font un élément indispensable dans le système d’Adi Hütter. Véritable point d’équilibre du milieu, son départ représenterait une perte majeure pour l’ASM, qui ambitionne de rivaliser avec l’OM et les autres cadors de Ligue 1 dans la course à l’Europe.

Alors que la clôture de la fenêtre estivale approche, Monaco se retrouve face à un dilemme : conserver un joueur clé au risque de le voir partir libre plus tard, ou céder à la pression financière d’Al-Ahli. Quoi qu’il en soit, l’avenir de Zakaria s’annonce comme l’un des dossiers brûlants des prochains jours sur le marché des transferts.