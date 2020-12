Angers – OM // Les Notes de FCM : Sakai et Nagatomo, naufrage à la japonaise…

L’Olympique de Marseille termine l’année civile de piètre manière en s’inclinant deux buts à un à Angers.

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 4/10

Aucun gros sauvetage et loin d’être irréprochable sur les buts encaissés…

Les Angevins ont cadré deux fois et marqué deux fois. Il est d’ailleurs statique sur le but de Diony (23′), surpris par la soudaineté du tir alors qu’il était occupé à lever le bras pour réclamer une faute inexistante. Battu « à la régulière » sur le premier (4′). Autrement les partenaires de Mangani ont eu l’élégance de ne pas cadrer leurs autres occasions franches (13′, 39′) le laissant relativement tranquille le reste du temps.

H. Sakai : 2,5/10

45 minutes de souffrance…

Il a énormément souffert surtout lorsque Diony venait à son contact à l’image de cette action à la 19′ où il est en retard une première fois sur l’attaquant angevin qui parvient à centrer avant de l’être à nouveau quelques secondes plus tard sur un second centre venu de l’autre côté, cette fois-ci repris par l’ancien Dijonnais. Qui provoquera également une faute grossière valant avertissement pour Sakai un peu plus tard (37′). Offensivement, il était orphelin de Thauvin et n’a pas réussi grand chose.

puis à la 45′ SE. Khaoui : 4,5/10

Une entrée correcte…

Avec toujours des largesses défensives mais il a apporté du mouvement devant (à gauche, Nagatomo passant à droite) et de bonnes passes vers l’intérieur du jeu. Sa précision technique a fait du bien dans la dernière demi-heure lorsque l’OM s’est réveillé. Comme quoi, ça peut être utile d’avoir des latéraux qui attaquent…

Alvaro : 4/10

De la bonne volonté mais pas assez tranchant défensivement…

Lorsque l’OM a eu besoin de revenir au score, il a pu compter sur la volonté de son défenseur espagnol prompt à se porter aux avant-postes, parfois avec dangerosité. Malheureusement en première période lors du temps fort angevin, il n’a pas su garder sous contrôle la menace. Notamment sur l’action du premier but où il ne parvient pas à empêcher Diony de centrer (4′). Souvent en retard, il a lutté (9 duels remportés sur dix disputés) mais ce fut insuffisant…

D. Caleta-Car : 4/10

Bousculé physiquement…

Malgré son imposante carrure, il s’est parfois fait bouger à l’image de l’action du second but où Diony finit par prendre le meilleur sur le Croate. Avec un Turpin, il aurait sans doute également concédé un penalty à la 57′ pour avoir effleuré Fulgini en position de dernier défenseur. Bref, il a souvent été au bord de la rupture et n’a rien maîtrisé. Pas plus en réussite sur le jeu long (2 passes longues « réussies » sur 6) et averti à la 55′.

Y. Nagatomo : 2,5/10

Un calvaire de plus…

Encore une fois, l’ancien de l’Inter n’a rien apporté à son équipe et ne l’a jamais sécurisé défensivement. Bon au moins, il n’a pas commis d’erreurs grossières amenant un but, c’est déjà ça…Il passe à droite lors du second acte mais ne réussit rien de plus. Même les touches, il parvient à les rater (48′). Il finit par être remplacé par Kevin Strootman à la 74′ qui fait lui aussi une entrée assez catastrophique…

B. Kamara : 5,5/10

Du mérite étant donné les conditions…

Comme d’habitude il a gagné des duels au milieu (13 sur 18 joués), tenté quelques fois de faire avancer le jeu par la conduite de balle ou la passe et encore touché plus de 100 ballons (106 au total). Il s’est même essayé à la frappe à la 76′ avec une tentative dangereuse. Il fait le boulot, enchaîne les matches et même s’il a tendance à se « banaliser » dans l’entrejeu, il faut lui reconnaître une vraie constance même quand son équipe coule…

V. Rongier : 4/10

Clairement dépassé en première, buteur en seconde…

Il rate son intervention à la 4′ sur l’action du premier but puis perd un duel décisif à la 23′ avant le second but angevin. Il rate à peu près tout en première période et est dépassé physiquement par les milieux adverses. Averti dès la 15′, il est resté disponible pour ses partenaires (115 ballons touchés) et accrocheur défensivement. Ses efforts ont fini par être récompensés avec ce beau but de la tête à l’entrée de la surface de réparation (75′). Forcément meilleur lorsque l’OM s’est réveillé, son regain de forme ne compense cependant pas ses errements du premier acte qui ont fait bien trop de dégâts…

M. Cuisance : 2/10

Encore inutile…

Comme lors de ses sorties précédentes, l’ancien du Bayern n’a pas servi à grand chose. Avec seulement 31 ballons touchés en une heure de jeu et à peu près aucun bien exploité. Ou en tout cas exploité de manière à faire avancer le jeu. Des contrôles ratés, des pertes de balles dangereuses (comme à la 12′ où il perd le ballon, stoppe son retour pour se plaindre à l’arbitre ce qui offre à Fulgini une occaz de 2-0) et une sortie précoce en forme de soulagement. Remplacé donc par Thauvin (60′) qui a apporté beaucoup de mouvements et changer la face du match. Trop tard malheureusement.

V. Germain : 3/10

Désormais tout sauf un attaquant…

À un moment en fin de première période, il a provoqué un corner, à un autre un jaune angevin, il a même contré une frappe de Thomas (51′)… Bref, il a servi à tout sauf à attaquer… Positionné à droite en remplacement de Thauvin, il n’a pratiquement touché que des ballons inoffensifs qu’il a rendu encore plus inoffensifs… 29 ballons joués en 60 minutes, 0 tir, 0 passe clé, 0 dribble. Remplacé par Luis Henrique (60′) qui est plutôt parti occuper, avec un certain succès, le couloir gauche.

D. Payet : 5/10

De loin le Marseillais le plus dangereux et le plus impliqué !

Alors oui, il ne convertit pas un penalty (70′) mais il se rattrape quelques minutes plus tard en offrant un caviar à Rongier (75′) et est tout près de récidiver dans les arrêts de jeu de la rencontre avec un corner déposé sur la tête d’Aké à deux mètres des cages (90+4′). Il a cherché à créer des choses mais n’a pas été aidé par l’apathie de ses partenaires offensifs (Cuisance, Germain, Benedetto). Il a donc souvent tenté des exploits individuels à l’image de ce centre-tir à la 5′ ou cette bonne frappe juste au dessus à la 64′. Beaucoup ne retiendront sans doute que son penalty manqué et c’est bien dommage, car il y avait bien plus dans sa prestation…

D. Benedetto : 2,5/10



Le néant ou presque…

On sait qu’il dépend beaucoup du mouvement autour de lui et des passes qu’il peut recevoir… Étant donné qu’il n’y a rien eu dans ces secteurs-là côté marseillais, Benedetto a été complètement inutile. Il a bien cherché à redescendre toucher quelques ballons mais ça n’a pas servi à grand chose. 19 ballons touchés, 0 tir, 0 passe clé. Remplacé par Marley Aké (74′) qui rate une énorme occaz’ de 2-2 sur le buzzer.

LE COACH

André Villas-Boas : 3/10

Son équipe n’a rien maitrisé et ne s’est mise à créer que dans les derniers instants du match…

Ses choix dans le onze de départ (Cuisance, Germain, Nagatomo) n’ont pas été les bons et son équipe a été totalement apathique pendant 60 minutes. Incapable de stopper les offensives angevines ou de créer le moindre décalage en sa faveur.

Ses changements (notamment Khaoui et Thauvin) ont apporté un léger mieux en fin de match.