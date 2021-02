Auxerre – OM // Les Notes de FCM : Lirola décisif, Kamara toujours au top, Benedetto de retour?

L’Olympique de Marseille, s’est imposé en Coupe de France sur le score de 0-2 face à Auxerre ce mercredi après-midi… Voici les notes des joueurs alignés par Nasser Larguet.

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

Y. Pelé: 5/10

Il répond toujours présent !

Laissé au repos, Steve Mandanda était sur le banc, pour une fois ! Nasser Larguet a choisi d’aligner Yohann Pelé qui devrait quitter l’OM cet été à l’issu de son contrat. Pour ce match, le gardien a été solide sur ses appuis. Il s’est bien imposé dans les airs sur les corners auxerrois. En fin de match, il intervient bien sur une frappe sèche d’Autret.

H.Sakai : 5/10

Présent dans les duels mais pas au mieux de sa forme !

Positionné sur le côté gauche, Hiroki Sakai n’a pas démérité. Pas de grosses pertes de balles ni même d’erreurs défensives mais sa prestation reste moyenne. On le sent fatigué d’enchaîner les courses. Il aurait pu être mis au repos par Nasser Larguet mais sa solidité dans les duels aurait sûrement manqué.

B.Kamara : 6/10

Encore une fois un match de patron !

Avec son brassard de capitaine, Kamara a retrouvé son poste de défenseur central aux côtés de Leonardo Balerdi. Le minot a bien anticipé les mouvements des auxerrois, ne s’est pas laissé prendre de vitesse et l’a joué à l’expérience pour les empêcher de frapper. Ses relances propres vers l’avant ont permis à Gueye d’apporter de la percussion dans le milieu de terrain et de casser des lignes. Une prestation de vice-capitaine !

L.Balerdi : 5/10

Du mieux malgré quelques

Leonardo Balerdi se laisse parfois aller. L’Argentin sait qu’il a des facilités techniques et se relâche sur ses prises de balle. André Villas-Boas l’avait prévenu, il doit s’améliorer dans ce domaine pour devenir un meilleur défenseur. Dans cette charnière expérimentale, il a été bien aidé par Boubacar Kamara qui a été plus que sérieux.

P. Lirola : 7/10

Un véritable diesel !

En première période, il a été plutôt discret. Il débordait, était propre dans ses passes mais rien de bien flamboyant. En revanche, après le but de Benedetto où il lui dépose littéralement le ballon sur la tête, il prend confiance et enchaîne les bonnes décisions. En fin de match, il s’arrache pour lancer Dieng dans la profondeur et lui permettre de s’offrir son premier but en professionnel. Une belle prestation !

P. Gueye : 6/10

Définitivement un titulaire indiscutable?

Il n’aura pas fallu longtemps à Pape Gueye pour se faire une place dans le onze titulaire de l’OM. Le milieu arrivé cet été après son faux transfert à Watford devient indispensable au milieu de terrain. Face à Auxerre, il a surnagé aux côtés de Rongier et Ntcham. C’est lui la première rampe de lancement des Marseillais. C’est également lui qui va aux duels pour gratter des ballons. Il est tout proche de s’offre un but après un corner de Khaoui. Malheureusement, le ballon lui reste dans les pieds et il n’arrive pas à enchaîner avec une frappe.

V.Rongier : 4/10

Rien à retenir de ses 45 minutes…

Valentin Rongier a été plutôt décevant ce mercredi face à Auxerre. Gueye, positionné à côté de lui, a beaucoup plus apporté, notamment dans ses relances. Il a été remplace à la mi-temps par Olivier Ntcham. Le néo-marseillais a disparu au milieu de la seconde période mais a montré de la justesse technique et de la percussion. On sent tout de même qu’il n’avait pas un match entier dans les jambes et qu’il va lui falloir un peu de temps pour montrer toutes ses qualités. Une bonne entrée tout de même.

S.Khaoui : 6/10

On aurait aimé le voir plus longtemps !

Auteur d’une bonne première mi-temps, Saïf-Eddine Khaoui a vraiment été intéressant offensivement. Techniquement, il a apporté de la sérénité et surtout de la justesse dans ses passes. Sa vision de jeu l’a beaucoup aidé, notamment sur cette action où il combine avec Germain et où il temporise pour trouver Benedetto. L’Argentin rate son piqué ce qui ne permet pas au Tunisien d’avoir une passe décisive ! Remplacé par Cuisance à la 57e minute qui n’a pas réussi grand chose. Son entrée a été décevante, à l’image de ses dernières prestations.

V. Germain : 3/10

Même avec un autre attaquant, il n’apporte pas grand chose…

Pourtant aligné avec Dario Benedetto, il n’a pas réussi à être décisif. Au contraire, il a souvent ralenti le jeu de l’OM en jouant vers l’arrière au lieu de tenter de percuter ou de se mettre en position de frappes. Remplacé par Ahmadou Bamba Dieng à la 81e minute qui jouait ses premières minutes en professionnel ! Le jeune sénégalais a été plutôt intéressant, profitant de sa fraîcheur pour mettre à mal la défense d’Auxerre. En toute fin de match, il est bien lancé par Pol Lirola. Il joue de sa vitesse et enchaîne d’une frappe du droit, pleine de sang-froid qui termine son chemin au fond des filets ! La belle histoire a eu lieu !

L.Henrique : 5/10

Mais pourquoi Larguet l’a fait sortir à la mi-temps?

Incompréhensible ! Alors que Luis Henrique était l’un des attaquants les plus intéressants de cette première mi-temps, le coach le fait sortir à la 45e minute pour faire entrer Florian Thauvin. Le Brésilien apportait de la vitesse, de la technique et faisait de bons appels dans la profondeur. Il a su se rendre disponible et a bien combiné avec Khaoui. Remplacé par Thauvin (4/10) à la 45e minute qui n’a pas apporté grand chose. A deux reprises, il doit essayer de trouver ses partenaires dans la surface mais préfère y aller seul et tirer au but. Un manque d’altruisme qui, heureusement, n’est pas préjudiciable pour l’OM.

D.Benedetto : 4/10

Toujours pas le retour du Pipa de Boca !

Malgré son but, Dario Benedetto ne parvient pas à retrouver le niveau qu’il avait lorsqu’il est arrivé de Boca. On sent l’Argentin encore très marqué par sa traversée du désert de début de saison. L’attaquant a montré de belles choses : un bon extérieur du pied pour trouver Germain dans la profondeur. Il est à la finition de cette action avec un ballon piqué qui termine malheureusement hors des filets du gardien auxerrois. Il ne laisse cependant aucune chance à ce dernier à la suite d’un bon centre de Lirola où il ajuste une tête parfaite. Remplacé par Rocchia à la 69e minute qui a montré de belles choses sur son côté gauche. Un peu de fougue et d’excès d’envie qui l’ont poussé à commettre des fautes inutiles comme sur un centre de Thauvin où il saute littéralement sur le défenseur de l’AJA.

LE COACH

Nasser Larguet : 5/10

Encore un peu de frilosité mais il y a de l’idée !

On pouvait se poser des questions sur son onze titulaire : Remettre Kamara en défense centrale, mettre Balerdi plutôt que Perrin qui méritait peut-être de jouer après ses deux bonnes prestations… Finalement, ses choix lui ont réussi. Le seul point d’interrogation reste cependant la sortie de Khaoui qui était pourtant intéressant. Même chose pour Luis Henrique en début de seconde période. Germain aurait peut-être mérité de sortir avant.