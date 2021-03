Canet-en-Roussillon – OM (2-1) // Les Notes de FCM : Le final raté de Larguet par une prestation honteuse des Marseillais !

L’Olympique de Marseille s’est fait éliminer ce dimanche soir de la Coupe de France par Canet-en-Roussillon.. Voici les notes des joueurs alignés par Nasser Larguet.

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

Y.Pelé : 5/10

Des placements hasardeux qui faisaient froid dans le dos !

Sur plusieurs actions, Yohann Pelé a fait peur à sa défense ! Déjà sur le coup-franc très bien tiré par Jérémy Posteraro, il est mal placé et ne voit pas le ballon partir. Ensuite, sur le centre de Bai qui termine sa course sur le poteau, il laisse tout le côté droit de ses cages ouvert, permettant à un attaquant de pousser le ballon. Heureusement, c’est Nagatomo qui intervient. En fin de match, il prend un ballon piqué de Bai.

P.Lirola: 3/10

Longoria veut vraiment payer son option d’achat?

Pas sûr que le président / directeur sportif de l’OM pense la même chose après cette prestation plus que moyenne face à cette équipe de N2. Lirola n’a rien apporté, a raté beaucoup de passes et n’a pas été présent dans l’impact physique. Nasser Larguet l’a d’ailleurs fait sortir à la mi-temps à la place d’Hiroki Sakai.

Remplacé par H.Sakai à la 45′ 3/10

L’ombre de lui-même !

On connaît les limites techniques de Sakai mais il a toujours de la motivation, de la concentration et de l’envie. Lors de cette rencontre où il entre à la mi-temps, il perd totalement pied dès les premières minutes. Dépassé, il est forcé de faire plusieurs fautes. Offensivement, il a été inexistant sans un réel ailier droit devant lui avec qui combiner.

D. Caleta-Car : 2,5/10

Il a bonifié les attaquants de N2 !

L’OM affrontait bien une équipe amateur qui évolue en N2. Pourtant, avec la prestation de Caleta-Car, on se demandait si ce n’était pas une équipe taillée pour la Ligue des Champions ! D’abord utile dans les airs, le Croate a très vite sombré. De plus en plus dans le dur, il n’arrive même plus à suivre les courses des attaquants du Canet-en-Roussillon, les faisant passer pour des tops buteurs ! Caleta-Car aura au moins servi à ça…

Alvaro.G : 4/10

Il ne peut pas tout faire tout seul !

Alors oui, il n’a pas été parfait durant cette rencontre mais Alvaro a essayé de réveiller ses partenaires. Dans les intentions, il était l’un des seuls au rendez-vous. Il intervient bien en début de seconde période sur une attaque du Canet en 3vs1 où il engueule ses coéquipiers qui n’ont pas suivi l’action. Il lui a manqué des coéquipiers au niveau pour livrer une meilleure prestation.

Y.Nagatomo : 3/10

Heureusement qu’il n’a signé qu’un an !

Sinon, on aurait dû subir ses matchs pour encore plusieurs saisons… Et ça, c’est hors de question. Si Longoria veut prolonger Amavi, qu’il le fasse mais il faudrait aussi trouver le remède pour qu’il revienne vite. Sur cette rencontre, Nagatomo a failli être dangereux à plusieurs reprises en laissant le couloir gauche à Martin qui était en jambes. Il revient bien sur une centre dans la surface de Pelé et livre un bon ballon à Milik en fin de rencontre. Pour le reste, ça a été très compliqué pour le Japonais !

B.Kamara : 5/10

C’est du gâchis de le voir dans cette équipe !

Il pourrait apporter tellement dans un autre effectif, mieux huilé, où il pourrait exprimer son talent. Entouré de ces joueurs, il ne peut pas se développer. Pourtant, il a réussi à sortir la tête de l’eau à plusieurs reprises en grattant des ballons, tentant de jouer vers l’avant. Malheureusement, les attaquants n’ont pas été assez remuants pour que les actions se concrétisent. En revanche, il a perdu beaucoup de ballons ce qui n’est pas dans ses habitudes. Comme ses coéquipiers, il a été très en dessous de ses prestations habituelles.

P. Gueye : 3,5/10

Pour la première fois, il a été très décevant !

On a rarement vu un Pape Gueye aussi en dedans que lors de cette rencontre. L’ancien Havrais n’a pas réussi à prendre le rythme du match et s’est fait dépasser dès les premières minutes. Le milieu a enchaîné les fautes, les mauvaises décisions et semblait plus lourd que d’habitude. Un match vraiment compliqué qu’il faut oublier pour repartir de l’avant ! L’OM a besoin de retrouver ce joueur à son réel niveau.

O.Ntcham : 2/10

Villas-Boas avait peut-être raison !

Cela risque de devenir une habitude : une mi-temps puis c’est terminé pour Ntcham ! Question de niveau ou plutôt physique? Quoi qu’il en soit, le coach portugais n’avait peut-être pas tort en affirmant qu’il ne voulait pas de ce joueur dans son effectif. Face au LOSC, il parle au micro de Canal + en disant que c’était une bonne chose pour l’équipe qu’il puisse être sur le terrain… Peut-être pour l’équipe adverse, oui.

Remplacé par S.Khaoui à la 45′ 2,5/10

Milik doit le détester !

Entrée totalement inutile du Tunisien qui a pourtant été mis à contribution par Payet. Il a centré à plusieurs reprises dans la surface mais ne s’est jamais vraiment appliqué pour trouver le Polonais dans la surface. Une prestation qui a montré les limites de ce joueur qui pourrait apporter plus avec moins de précipitation !

D.Payet : 3/10

Le Capitaine d’un bateau qui a coulé…

Equipé du brassard ce dimanche en l’absence de Mandanda, Dimitri Payet n’a pas vraiment honoré ce titre. Peu en réussite balle aux pieds, il a tout de même fait une percée dans la surface où il a été stoppé par la défense de Canet-en-Roussillon. Il y avait sûrement un penalty mais monsieur Delajod n’a pas sifflé. Pas de quoi en faire un scandale tant le numéro 10 a été décevant le reste de la rencontre. Il décale bien Germain avant qu’il ne serve Milik pour le but de l’égalisation mais c’est tout. Remplacé par Benedetto à la 80′ qui n’a pas du tout existé.

V. Germain : 2/10

En juin, ce sera une libération !

Enfin ! Enfin, il quittera l’OM et les supporters pourront souffler. Plus de sueurs avant que la composition ne sorte. Plus de stress que Germain soit positionné en ailier dans une équipe qui manque cruellement de percussion et de vitesse. Plus d’inquiétude qu’il n’entre à la 60e minute sans aucune raison valable. Alors oui, Germain a donné une passe décisive à Milik pour le but de l’égalisation. Mais après? Le reste du temps, il a surtout ralenti le jeu en se retournant vers ses défenseurs et en jouant vers l’arrière. Remplacé par Henrique à la 67e qui n’a que très peu de ballons à négocier. Peu en réussite, le Brésilien n’a pas trouvé de faille pour aller chercher une qualification.

A.Milik : 5/10

Sidéré par le niveau de ses coéquipiers !

On l’a vu râler à de nombreuses reprises, et on peut le comprendre. Arek Milik n’a pas tout réussi dans ce match mais a certainement été le meilleur dans les intentions. En première période, il n’a pas grand chose à se mettre sous la dent mais tente une frappe qui termine malheureusement au dessus des cages. Bien trouvé par Germain dans la surface, il réussit sa tête et trompe le gardien pour l’égalisation.

LE COACH

Nasser Larguet : 2/10

Heureusement, c’était la dernière !

C’est terminé pour l’intérim du directeur du centre de formation ! Place à Sampaoli maintenant qui va, on l’espère, impulser une nouvelle dynamique dans cette équipe molle. Larguet a peut-être redonné le sourire à certains joueurs qui étaient très touchés par la crise que traversait l’OM… Mais il a surtout manqué d’audace dans ses onze. Trop de frilosité, pas assez de prise d’initiative et trop d’erreurs de dispositif. Il ne laissera pas un grand souvenir, surtout avec cette élimination qui vient noircir encore plus son tableau.