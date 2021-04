FIN DE SAISON EN ROUE LIBRE ? [Thierry B Audibert]

Voilà vé, nous voici replacés au classement dans la course à la 5e place, après la victoire de Rennes et le match à venir du RC Lens cet après-midi à Brest.



Maintenant, cette chose traditionnellement importante que représente le classement est-elle vraiment à prendre en compte ? Sampaoli a avoué que non cette semaine en conférence, mais a-t-il dit la vérité ? Impossible de le savoir de manière certaine, surtout quand on le voit manifester sa joie sur les buts olympiens.



Victoire très laborieuse



Le gain du match d’hier ne rend guère fier les supporters. Difficile de se palucher sur une victoire aussi étriquée contre une des équipes les plus faibles du championnat.



Rappelons que nous sommes sortis de cette rencontre en considérant que les merlus ne méritaient pas de repartir d’ici avec une défaite. Pire, si cela avait pu rigoler pour eux à un certain moment du match, ils étaient en mesure de repartir avec les trois points.



Nous sommes obligés de dire que nous sommes anormalement friables sur les balles en profondeur à la limite du hors-jeu. Nous leur devons 4 des derniers buts encaissés.



Il est possible d’admettre le déséquilibre pour favoriser le jeu offensif, à condition toutefois de proposer des choses dans ce domaine. Or hier nous n’avons rien vu en première mi-temps. Nous n’attaquions pas. Nous tricotions. Il était vraiment temps de réagir.



Sampaoli tâtonne



Cette rencontre qui nous opposait hier à Lorient donnait l’occasion d’envoyer du jeu, c’est d’ailleurs ce que je notais dans mon billet d’avant-match. Il n’en fût rien, et je ne considère pas que la deuxième mi-temps aura vraiment rattrapé les choses. Et par-dessus le marché (aux poissons, dixit Henri-Frédéric Blanc) on dirait même que nous ne savons plus défendre.



La composition de Sampaoli a plutôt interrogé les supporters. Ça fait deux fois qu’il fait débuter Thauvin à gauche et que cela ne fonctionne pas, qu’il se voit obligé de procéder à des changements de disposition en cours de route. On espère cette fois qu’il a compris. Sans doute, espère-t-il en plaçant Flotov à gauche sur son pied, lui permettre d’adresser des centres vers Milik, mais soit l’orléanais résiste, soit il est tout simplement moins bon sur ce côté.



Il n’en demeure pas moins que nous sommes nombreux à penser qu’il faut approvisionner Milik, le polonais nous ayant fait la preuve de ses forces. Il va falloir sans doute s’y prendre autrement.



Peu de progrès



Ce match contre Lorient nous a laissés sur la désagréable idée que l’équipe n’avait guère fait de progrès cette dernière semaine sur le plan offensif. Je crois que c’est cela qui pose le plus question. Où veut aller cet OM ? Quel est son objectif ? D’autant que l’OM n’a pas réalisé non plus d’amélioration sur le plan défensif.



Puisque j’y suis, je veux revenir sur l’étrange idée de sortir injustement Perrin, défenseur convaincant hier, et non Cuisance qui se sera montré totalement transparent.



Il est de plus en plus probable que ce garçon arrivé du Bayern avec une réputation flatteuse doit désormais partir, qu’il est inutile de lever l’option d’achat. C’est la même chose pour Balerdi qui commet selon moi des fautes inutiles et dangereuses. Mais il fallait bien les essayer.



Bref, il me semble que les joueurs ont compris que beaucoup d’entre eux ne seraient plus là la saison prochaine. Sans aller jusqu’à dire qu’ils trichent désormais en faisant semblant de jouer, je pense qu’ils n’arrivent pas à conjuguer leur motivation de concert. J’ai bien peur que malgré leur professionnalisme et leur volonté de bien faire, les choses n’aillent guère en s’améliorant. Tout cela au fond est totalement humain.



Bref, je me demande si nous ne devons pas désormais considérer avec beaucoup de froideur les prochaines journées de championnat. Ça commence à sentir la fin de saison en roue libre.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert



