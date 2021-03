OM – Brest (3-1) // Les Notes de FCM : Henrique doublement décisif, Cuisance s’illustre encore… L’homme du match, c’est Sampaoli !

L’Olympique de Marseille a pris les trois points au Vélodrome ce samedi face à Brest. Voici les notes des joueurs alignés par Jorge Sampaoli !

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S.Mandanda : 4/10

Une petite fébrilité se fait ressentir…

Pas vraiment aidé par sa défense en début de match, Steve Mandanda a dû jouer aux pieds pour dégager les ballons… Mais ce n’est pas son point fort ! A plusieurs reprises, il a failli mettre en danger les siens en remettant la balle dans l’axe. Sur le but des Brestois, il peut peut-être faire mieux en s’imposant dans les airs. Heureusement, les attaquants se sont réveillés en fin de match, ce qui relativise la prestation de la légende vivante marseillaise.

P.Lirola: 5/10

Il ne lui manque plus que de la finition !

S’il en avait eu un peu plus durant ce match, l’Espagnol aurait pu être décisif à plusieurs reprises, notamment en début de seconde période où il est bien lancé par Thauvin sur son côté droit. Il rate malheureusement sa passe pour Milik. Quasiment le même cas de figure quelques minutes plus tard mais le latéral préfère frapper alors qu’il fallait centrer. Il a cependant été en jambes et a donné plusieurs bons centre dans la surface.

L.Balerdi : 6/10

Il a enfin trouvé sa place !

Sampaoli le titularise dans une défense composée de 3 centraux où il peut enfin respirer. L’Argentin fait moins d’erreurs que par le passé, se positionne mieux pour stopper les attaques et peut enfin faire parler son jeu aux pieds qui est plutôt intéressant. Une prestation convaincante qui confirme ce que l’on a vu face au Stade Rennais ce mercredi.

D. Caleta-Car : 4,5/10

Lourd et agressif !

En entame de match, il a eu du mal à trouver sa place dans cette défense à trois. Souvent hésitant dans ses déplacements, il a pris du retard sur ses duels avec les attaquants brestois. Agressif et râleur, il a pris un carton jaune et a été averti à plusieurs reprises par l’arbitre du soir, monsieur Miguelgorry. Le moins bons des trois dans la défense…

Alvaro.G : 6/10

L’une des pièces maîtresses de Sampaoli !

Bien qu’il soit positionné sur un côté dans cette défense à trois, il est clairement le patron. Dès l’entame de match, il a donné le ton dans les duels et dans l’intensité. Il est toutefois décevant dans sa relance avec quelques erreurs et surtout une volonté de revenir en arrière vers Mandanda, mettant en difficulté le gardien marseillais. Egalement sanctionné d’un jaune, il doit être plus attentif pour ne pas risquer d’autres suspensions…Remplacé par Luis Henrique en fin de rencontre (voir note ci-dessous)

Y.Nagatomo : 4/10

Vivement le retour d’Amavi…

Le Japonais fait des efforts, ne compte pas les kilomètres parcourus lors des rencontres mais il est trop limité pour occuper ce poste sur le long terme. Dans ce système, Amavi sera bien plus intéressant en fin de saison. Espérons qu’il pourra revenir au top de sa forme avant le mois de mai ! Remplacé par Sakai à la 66′ qui a fait le boulot défensivement pour son retour après deux matchs sans jouer.

B.Kamara : 6/10

Le repos imposé va lui faire du bien !

Toujours bon, Kamara n’a cependant pas été transcendant ce samedi face à Brest. Seul devant la défense, il n’a pas pu monter et apporter offensivement comme il sait le faire. L’entrée de Gueye a rééquilibré le jeu et lui a permis d’aider ses coéquipiers dans la relance. Suspendu face à Nice et en trêve international (avec les Espoirs ou les A?), il aura l’occasion de se reposer un peu pour revenir encore plus fort !

S.Khaoui 4/10

Il a perdu des points aux yeux de Sampaoli…

Ce mercredi face à Rennes, il a réussi à apporter dans ce milieu expérimental. Ça a été plus difficile ce samedi. Pas vraiment à sa place, il a surtout déséquilibré l’entre-jeu en montant trop haut et laissant Kamara seul. Offensivement, il n’a pas su casser les lignes. Gueye l’a remplacé à la mi-temps.

Pape Gueye : 5/10

Il va enfin pouvoir reprendre sa place !

Ecarté du onze titulaire, Pape Gueye a montré qu’il pouvait apporter dans le système de Sampaoli. Lorsqu’il est entré à la mi-temps, le jeu a changé et l’OM a pu reprendre le contrôle du milieu de terrain. Avec Kamara, il a formé la paire qui a permis aux Marseillais de retrouver un peu de jeu. Malheureusement, la copie n’a pas été parfaite pour l’ancien Havrais. Quelques erreurs de dosage dans les passes et de lecture du jeu.

D.Payet : 6/10

Le réveil du numéro 10 !

D’abord mis en difficulté par les Brestois, Payet a retrouvé un peu d’air en seconde période avec l’entrée de Gueye. Le numéro 10 a eu plus d’espace pour laisser parler sa bonne vision de jeu. Il trouve Milik et Thauvin à plusieurs reprises, joue bien ses coups de pieds arrêtés et semble plus impliqué que lors des prestations précédentes. Une bonne prestation !

Luis Henrique : 7/10

Le passeur super-sub !

Souvent critiqué depuis le début de la saison, Luis Henrique a enchaîné deux belles entrées depuis l’arrivée de Sampaoli ! Face à Rennes, il débloque le match en centrant pour Cuisance. Là, il trouve Thauvin après un bon pressing et permet à l’ailier de marquer. Il centre encore pour Cuisance qui enchaîne d’une belle volée du gauche ! Deux passes décisives pour le Brésilien qui monte en puissance.

M.Cuisance : 6/10



Il rend sa confiance à Sampaoli !

Deux entrées et deux buts ! Cuisance a sa chance et il ne la laisse pas passer avec le coach argentin. Lorsqu’il débarque sur le terrain en fin de rencontre, il montre de l’envie et de la motivation à l’idée d’aller chercher cette victoire. Bien trouvé par Luis Henrique sur le centre, il se couche parfaitement sur cette volée du gauche qui trompe Larsonneur. Il faudra confirmer lorsque Sampaoli le titularisera !

F.Thauvin : 6/10

Sampaoli lui a redonné le sourire !

On avait l’habitude de voir Thauvin baisser la tête depuis des semaines. Un Thauvin qui semblait ne plus avoir envie de jouer dans cette équipe, même quand il marquait. Là, après une bonne passe de Luis Henrique, on a senti une libération chez l’ailier français ! Durant la rencontre, il a beaucoup raté, fait quelques mauvais choix mais n’a jamais lâché. Son état d’esprit a clairement changé. Attention toutefois à garder ses nerfs… Ses échanges avec Jean Lucas aurait pu lui coûter un carton rouge.

A.Milik : 6/10

Enfin un vrai buteur !

Buteur avant la mi-temps, il a mis un coup dans la tête des Brestois qui menaient dans le jeu. Le geste était parfait : contrôle, frappe suffisamment puissante et cadrée… Une action d’attaquant comme on n’en a pas vu depuis des mois maintenant ! Le Polonais a été précieux en seconde période dans le jeu aérien. Avant de sortir, il a quelques actions à se mettre sous la dent mais n’est pas assez tranchant. Peut-être un coup de mou physique, lui qui n’a pas encore 90′ dans les jambes. Remplacé par Benedetto à la 84′ qui n’a pas franchement pesé dans la victoire marseillaise.

LE COACH

Jorge Sampaoli : 7/10

Encore un coaching gagnant !

Son 5-3-2 n’était pas vraiment adapté aux Brestois en début de période. Dall’Oglio avait bien prévu le coup avec des ailiers qui ont embêté les latéraux dans leur apport offensif. Il réagit bien à la mi-temps en faisant entrer Gueye qui a rééquilibré tout ça. La sortie d’Alvaro pour repasser en 4-2-3-1 a également été précieuse. Les entrées de Luis Henrique et Cuisance ont apporté de la percussion ce qui a déstabilisé les Brestois. Un coaching gagnant et une réelle compréhension de ce dont avait besoin l’équipe pour l’emporter !