OM – Lyon (1-1) // Les Notes de FCM : Milik décisif, le duo Kamara – Gueye toujours au top et l’énigme Thauvin…

L’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point ce dimanche en Ligue 1 face à Lyon… Voici les notes des joueurs alignés par Nasser Larguet.

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S.Mandanda : 5/10

Toujours solide, il a été rassurant !

Steve Mandanda a eu beaucoup de tirs à gérer en première période mais la plupart n’était pas vraiment cadré. Sur la frappe de Toko Ekambi à la 21′, il est battu et ne peut rien faire. Sur le reste de la rencontre, il a été rassurant pour sa défense, notamment en interceptant bien un centre à ras de terre de Dubois… Sa boulette face à Nantes ne l’a pas affectée !

P.Lirola: 5/10

Sampaoli saura quoi en faire !

Clairement, l’Espagnol a de grosses qualités techniques et offensives. A plusieurs reprises, il a effectué des centres intéressants dans la surface. Défensivement par contre, il est très limité et a exposé ses coéquipiers à pas mal de contres. Il a eu du mal à gérer les courses de Toko Ekambi et de Depay sur son côté. Dans un système en 3-5-2 que pourrait mettre en place Jorge Sampaoli, Lirola pourrait s’épanouir et devenir un joueur important dans la construction offensive de l’OM.

D. Caleta-Car : 4/10

La douleur Liverpool semble s’être estompée !

Après le mercato hivernal et son transfert raté à Liverpool, Duje Caleta-Car n’avait pas l’air dans son assiette et peinait à retrouver son vrai niveau. Ce dimanche face à Lyon, il a été au rendez-vous. Sur le but de Toko Ekambi, comme ses coéquipiers, il recule trop au lieu d’attaquer les Lyonnais ce qui leur permet d’ouvrir le score. Dans l’ensemble, il a réalisé une prestation solide et a été rassurant dans sa relance.

Alvaro.G : 6/10

Sa combativité n’est plus à prouver !

L’un des guerriers de cette équipe : Alvaro a une nouvelle fois répondu présent dans l’impact physique, notamment face à un Depay très remuant. L’Espagnol a cependant dû compenser les montées de ses latéraux. A plusieurs reprises, il a été obligé de s’excentrer pour ne pas laisser trop d’espace aux ailiers lyonnais. Un bon match qui confirme une nouvelle fois son statut de patron.

Y.Nagatomo : 5/10

De gros efforts pour être au niveau !

On sent que Nagatomo est plein de bonne volonté et tente de se hisser au niveau de l’équipe. Après des débuts très contrastés, il monte doucement en puissance, permettant à l’OM de patienter avec plus de sérénité le retour de Jordan Amavi qui commence à se faire long. Intéressant offensivement avec Payet sur leur côté gauche, il a cependant pêché défensivement sur le but de Toko Ekambi en se laissant prendre par Kadewere.

B.Kamara : 7/10

Didier Deschamps ne peut plus faire l’aveugle…

Kamara est époustouflant. Depuis plusieurs rencontres maintenant, il monte en puissance et devient le meilleur joueur de cette équipe. Toujours dans la justesse offensivement et défensivement, il n’a pas laissé Aouar respirer durant cette rencontre. Il s’est arraché à plusieurs reprises pour faire monter son bloc et peser sur l’attaque lyonnaise, en vain.

P. Gueye : 6/10

L’avenir est assuré avec lui…

Comme son équipe, en première mi-temps, il n’a pas réussi à peser… Gueye a réussi à trouver son rythme durant la rencontre et a même été décisif sans le vouloir : à la suite d’une frappe du gauche, Paqueta touche le ballon de la main et offre donc un penalty à Milik qui le transforme. Un but qui permet à l’OM de revenir à 1-1 et de prendre 1 point. Son volume de jeu a pris de l’ampleur durant la rencontre. Il a été partout sur le terrain et a mis le bon dosage d’agressivité pour ne pas laisser les milieux lyonnais prendre le dessus.

S.Khaoui: 4/10

Son but aurait pu être une merveille !

Quel dommage pour Khaoui qui était tout proche d’être décisif dans cette rencontre. Positionné à gauche à la place de Germain que l’on attendait titulaire, le Tunisien n’a pas réussi à vraiment peser durant la rencontre. Il a quelque peu disparu avant de réapparaître et de frapper d’une volée du gauche en face à face avec Lopes. Malheureusement, il ne trouve que le petit-filet extérieur.

Remplacé par Michaël Cuisance à la 73′ : 2/10

Mais pourquoi Larguet l’a fait entrer?

C’est la question que se posent tous les supporters de l’OM : à quoi pensait Nasser Larguet en faisant rentrer le milieu du Bayern Munich? Il n’a strictement rien apporté, a ralenti les actions marseillaises et n’a pas réussi à peser malgré la supériorité numérique de son équipe. Un changement incompréhensible alors qu’il y avait Henrique sur le banc. Même Germain aurait fait l’affaire, c’est dire !

D.Payet : 5/10

Proche de revenir à son meilleur niveau?

On sent du mieux chez Payet : une hygiène de vie plus saine, des courses, de la justesse technique… Mais il manque la vista, le geste de génie qui faisait que le numéro 10 faisait lever le Vélodrome lorsqu’il pouvait être plein. Il a longtemps cherché Milik dans la profondeur puis dans la surface mais cela manquait de précision. Même chose pour ses dribbles qui était toujours trop lents pour éliminer les Lyonnais. Il est celui qui fait expulser Paquet après une grosse semelle. En fin de match, il perd un peu le contrôle de ses nerfs avec Thiago Mendes et écope d’un jaune…

F.Thauvin : 4/10

Un manque d’efficacité énigmatique…

Cela fait maintenant près de 5 matchs que Thauvin n’a pas marqué ni même été décisif pour son équipe… Depuis la triste rencontre face à Lens, il n’a pas pesé et semble de moins en moins concerné par ce qu’il se passe. Censé être l’arme offensive de l’équipe, il rate beaucoup devant le but, se positionne mal, fait de mauvais choix malgré du mieux dans son jeu collectif. Sampaoli aurait envie de le prolonger… Pas sûr que ce soit la meilleure idée, Jorge !

A.Milik : 4/10

Le « grantatakan » tant attendu?

Arek Milik a bien fêté son anniversaire avec déjà un second but en seulement trois apparitions en Ligue 1. Ce dimanche face à Lyon, il a été précieux dans la construction du jeu offensif. Il a récupéré pas mal de ballons dans les airs, forçant les Lyonnais à se livrer et permettant au bloc de remonter. Balle aux pieds, il a également été intéressant avec notamment une bonne remise pour Thauvin qui écrase totalement sa frappe. Sur le penalty donné par monsieur Millot, il trompe facilement Lopes du gauche. Une prestation qui contraste forcément avec ce que l’on a connu depuis ces dernières années…

LE COACH

Nasser Larguet : 4/10

Un seul changement et le pire qu’il puisse faire !

En première période, son équipe prend l’eau et Larguet ne leur donne aucune consigne pour essayer d’inverser la tendance. Étrangement après un but encaissé, les Marseillais décident enfin de créer du jeu mais ne parviennent pas à trouver le chemin des filets avant le penalty transformé par Milik. Après le rouge de Paqueta, il ne fait entrer que Cuisance qui n’apporte absolument rien. Aucun autre changement alors qu’il y avait peut-être la place de faire mieux qu’un seul point !