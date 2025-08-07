🔵⚪ MERCATO OM — Dossier Ordoñez : Gros coup de frein dans les négociations avec Bruges

Alors que l’Olympique de Marseille pensait tenir le bon bout dans le dossier Joël Ordoñez, les discussions avec le Club Bruges connaissent un nouveau ralentissement.

Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, les dirigeants belges ont jugé insuffisante la dernière proposition formulée par l’OM. Jugée trop floue et manquant de garanties sur le plan financier, l’offre marseillaise ne répond pas aux exigences de Bruges, qui commence sérieusement à envisager un statu quo.

Bruges refroidit l’OM

Les Blauw & Zwart ont même décidé de geler certaines pistes défensives en interne, estimant que Joël Ordoñez devrait finalement rester en Belgique. Un retournement de situation qui complique les plans marseillais, alors que le jeune défenseur équatorien était considéré comme une priorité par la direction sportive phocéenne.

L’OM, qui semblait déjà avoir trouvé un accord sur le prix du transfert (32 M€), bute depuis plusieurs jours sur les modalités de paiement et la clause de revente réclamée par Bruges (25 %). Ce nouveau blocage laisse planer un doute sur l’issue du dossier, alors que la fin du mercato approche à grands pas.

Le club olympien devra probablement revoir sa copie s’il souhaite réactiver la piste Ordoñez et convaincre Bruges de relâcher son talentueux défenseur central.

