Mercato OM : Deux clubs se positionnent sur Rowe !

L’avenir de Jonathan Rowe pourrait s’écrire loin de la Canebière. Recruté l’été dernier en provenance de Norwich City dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat, l’ailier anglais de 23 ans est aujourd’hui dans le viseur de plusieurs écuries turques.

Selon les informations de RMC Sport, Fenerbahçe et Besiktas ont récemment manifesté leur intérêt pour le joueur, auteur d’une première saison mitigée sous le maillot marseillais. L’OM ne serait pas opposé à un transfert, à condition de recevoir une offre jugée satisfaisante. Le montant attendu par les dirigeants marseillais serait d’environ 20 millions d’euros. En plus des formations stambouliotes, quelques clubs italiens auraient également pris des renseignements sur le natif de Croydon.

Fenerbahçe et Besiktas passent à l’offensive

Jonathan Rowe a disputé 28 matchs de Ligue 1 lors de la saison 2024-2025, marquant trois buts et distillant autant de passes décisives. S’il n’a pas toujours brillé par sa régularité, il a su marquer les esprits, notamment lors de l’Olympico contre Lyon où son but en toute fin de match avait offert la victoire à l’OM, pourtant réduit à dix pendant plus de 80 minutes.

Durant la préparation estivale, Rowe a de nouveau attiré l’attention en inscrivant un but spectaculaire contre Valence : interception, dribble entre deux défenseurs, frappe en pleine lucarne. Une prestation qui rappelle tout le potentiel de l’international espoir anglais, dont l’avenir pourrait dépendre d’un prochain mouvement significatif sur le marché des transferts.

