🔵⚪ MERCATO OM : Timothy Weah envoie un message à Zhegrova !

Timothy Weah était présent face à la presse à la commanderie ce jeudi soir. Il a en profité pour évoquer la possible arrivée à Marseille de son ancien coéquipier à Lille Edon Zhegrova.

L’arrivée de Timothy Weah à l’Olympique de Marseille semble déjà porter ses fruits bien au-delà du rectangle vert. L’international américain pourrait jouer un rôle clé dans le dossier Edon Zhegrova, son ancien coéquipier au LOSC, actuellement en discussions avec l’OM.

“Agent infiltré” pour convaincre Zhegrova

Interrogé sur la possibilité de voir Zhegrova le rejoindre à Marseille, Weah n’a pas caché son enthousiasme. « Est-ce que je vais jouer à l’agent infiltré pour le convaincre de venir ? Bien sûr ! Mais je pense qu’il n’y a pas trop besoin. Le coach, la direction, le président sont très très forts ! Ils sont très gentils, tu sens qu’ils parlent avec le coeur, c’est ce qui m’a attiré. Je pense que quand il vont parler avec lui ce sera 100% Marseille et on va reformer un trio (avec Gomez, ndlr) », a confié le fils de George Weah.

Un message fort qui souligne la qualité des relations humaines au sein du projet olympien, et qui pourrait peser dans la balance pour convaincre Zhegrova de rejoindre la Canebière.

Alors que les discussions entre l’OM et le LOSC avancent doucement, le club phocéen peut compter sur un soutien de poids pour tenter de faire pencher la balance en sa faveur. Reste à voir si cet appui amical se transformera en réelle signature dans les prochaines semaines.