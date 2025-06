Analyse Mercato OM : Que vaut vraiment Aguerd ? Un spécialiste décrypte la piste Nayef Aguerd

L’OM semble vouloir axer son début de mercato sur la défense en recrutant des joueurs avec une certaine cote. Aguerd fait partie des noms potentiels pour venir épauler Balerdi la saison prochaine. Hakim Zhouri, spécialiste du football marocain et africain, nous donne son avis sur le joueur.

Auteur d’une grande saison en prêt du côté de la Real Sociedad, Nayef Aguerd est suivi par l’OM pour renforcer sa défense. Un joueur que le club avait déjà tenté de faire signer l’été dernier sans succès. « Benatia est dessus et le club a sondé West Ham, nous rappelle le suiveur des Lions de l’Atlas.

Le club anglais est vendeur étant donné que le joueur ne veut pas retourner là-bas, il a donc baissé le prix. L’été dernier, il demandait 40 millions d’euros pour laisser partir le joueur, mais maintenant on est plutôt sur 25 millions d’euros, bonus compris. Je pense que ça pourrait être dans les cordes de l’OM.

En ce qui concerne le joueur, il revient d’une petite blessure musculaire, ce qui peut lui arriver parfois, mais rien de grave. Cette saison a été très bonne pour lui avec la Real Sociedad. Il connaît très bien Benatia avec qui il a été en sélection nationale. Il serait disposé à venir à Marseille étant donné le nouveau projet. »

Selon Hakim Zhouri, les qualités sportives d’Aguerd correspondent parfaitement aux besoins de l’OM, et notamment à un système prôné par Roberto De Zerbi : « Du côté de West Ham il avait également réalisé de bonnes prestations mais avec l’arrivé de Lopetegui, il a été prêté à ce moment-là à la Real Sociedad. Il aurait personnellement préféré rester en Liga mais la Ligue 1 et l’OM particulièrement l’intéressent beaucoup. Rennes est également intéressé mais il n’est pas enclin à retourner là-bas. Il est sur une bonne dynamique en tout cas récemment. C’est un joueur plutôt rapide, un gaucher, très bon de la tête et capable de marquer, ce qui en fait un profil intéressant” .

Plus important encore, sa complémentarité avec le capitaine marseillais semble évidente : “Il se marierait très bien avec Balerdi, car cela manquait de rapidité au côté de l’Argentin. Et si De Zerbi repasse dans un système avec 4 défenseurs, son profil est vraiment taillé pour ce schéma tactique, précise l’expert. Hakim Zhouri va même plus loin dans la comparaison : «Je dirai donc que c’est un profil similaire à Balerdi mais avec un peu plus de justesse technique que le capitaine marseillais. Il va moins facilement sortir de son match, il est plus concentré durant tout le match. C’est pour ça que pour moi, c’est limite au-dessus de Balerdi. »

Une bonne opération fiancière à réaliser pour l’OM ?

Concernant le volet économique, le dossier paraît tout à fait dans les cordes du club. « Il a 29 ans et surtout possède un « petit salaire » pour un salaire anglais. Il émarge à 3 millions d’euros par an, ce qui n’est pas non plus une somme irréalisable pour l’OM. Même s’il pourrait demander un peu plus aux alentours de 300 000 euros par mois, ce n’est pas quelque chose qui soit un frein pour le club je pense. West Ham a en tout cas besoin de faire rentrer des sous en faisant sortir des joueurs avant d’en recruter des nouveaux. Cela peut être l’occasion pour l’OM de négocier par rapport à ça. Peut-être que si le prix de départ est à 25 millions d’euros, tu peux trouver un arrangement plus autour de 20 millions d’euros. »