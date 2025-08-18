Après la Roma un autre club italien se positionne sur Jonathan Rowe

Alors que l’Olympique de Marseille pourrait laisser filer Jonathan Rowe cet été pour équilibrer ses finances, deux clubs italiens de Serie A — Bologne et la Roma — s’intéressent vivement à l’ailier anglais de 22 ans. Estimé autour de 20 millions d’euros par le club phocéen, Rowe pourrait bien quitter la Canebière dès les prochaines semaines.

Ces dernières semaines, le mercato marseillais s’accélère… non seulement à l’extérieur, mais aussi en termes de départs possibles. Parmi eux, figure en bonne place Jonathan Rowe, l’ailier anglais arrivé l’été dernier en provenance de Norwich. Malgré ses premières performances encourageantes, il n’est pas assuré de rester cet été.

Un profil alléchant sur le marché

Marseille, désireux de rationaliser son effectif face à une concurrence offensive exacerbée, ne s’opposerait pas à son départ si une offre intéressante se présentait. Le club a fixé le prix du joueur aux alentours de 20 millions d’euros. Ce montant semble accessible pour certains clubs italiens, d’autant que des candidats filtrent déjà.

Deux cibles italiennes se distinguent

Parmi les prétendants en Serie A, La Gazzetta dello Sport rapporte que la AS Roma a coché le nom de Rowe comme plan B, au cas où la piste Jadon Sancho n’aboutirait pas. De plus, selon plusieurs sources, Bologne figure également parmi les clubs intéressés . L’Atalanta Bergame serait également sur les rangs, tout comme des formations britanniques comme Bournemouth ou Leeds .

Des motivations diverses pour l’OM

Pour l’Olympique de Marseille, céder Rowe représenterait une opportunité à double avantage : alléger un effectif saturé sur les ailes et générer une plus-value financière bienvenue dans ce mercato ambitieux. Selon Tribuna.com, ces fonds pourraient servir à financer l’arrivée convoitée de Joel Ordonez, en provenance de Bruges.

Un joueur au potentiel prometteur

Rowe, 22 ans, s’est montré intéressant lors de ses 29 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, ponctuées de 3 buts et 3 passes décisives sous l’entraîneur Roberto De Zerbi . Parallèlement, il s’est illustré sous le maillot de l’Angleterre espoirs (U21), remportant même le championnat d’Europe en juin 2025 grâce à un but en prolongation contre l’Allemagne

A lire aussi: Une banderole anti PSG et (et anti OM) fait polémique à Nantes !