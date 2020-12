Bon plan mercato OM : Le jeune et tonique latéral gauche équatorien Diego Palacios !

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Le journaliste Pierre Gerbeaud, basé en Colombie et qui écrit sur l’excellent Lucarne opposé, nous propose plusieurs profils. Après le gardien Álvaro Montero, on vous propose un latéral gauche équatorien: Diego Palacios.

En préambule, Pierre a souhaité nous préciser le contexte climatique de ces joueurs de Colombie ou Equateur. Le cliché du sable blanc, eau transparente et ambiance tropicale n’est pas toujours valable et certains ont l’habitude des températures plus basses : « La Colombie ou l’Equateur sont des pays tropicaux où il n’y a pas de saisons comme on les connait en France. C’est donc l’altitude qui va déterminer ton climat, c’est toujours la même température. Certains joueurs ont l’habitude de jouer en altitude comme à Quito (2800m) ou il ne fait pas chaud. »

De plus, la formation dans ces « petits » pays est valorisée pour une raison simple : « la différence de ces petits pays par rapport à l’Argentine est qu’il y a une limite du nombre de joueurs étrangers, c’est par exemple 4 en Colombie. Ces pays comme l’Equateur, le Venezuela ou le Pérou sont donc obligés de former des jeunes. »

On vous propose une jeune talent équatorien, un latéral gauche de 21 ans…

« Le jeune Diego Palacios était dans l’équipe qui fait partie de cette génération équatorienne qui a fait la demi-finale de la Coupe du Monde U20 l’année dernière. Il a 21 ans, c’est un latéral gauche, il n’et pas très grand (1m69), il est assez offensif. C’est un joueur tonique qui va vite, il sait centrer, il a une patte gauche intéressante. Il connait l’Europe car il a été prêté un an en Eredivisie (Pays-Bas) à Willem II en 2018. Il a été transféré l’été 2019 en MLS dans l’autre club de Los Angeles, le FC pas le Galaxie. C’est un joueur intéressant surtout quand tu as un bloc haut car c’est un latéral assez offensif. Il apporte de la vitesse, des dédoublements, il est dynamique. La MLS ça va par contre être un peu plus cher que l’Equateur ou la Colombie. C’est un transfert qui peut tourner aux alentours des 6 ou 7 millions de dollars. Cela peut être une bonne alternative si Jordan Amavi s’en va libre et qu’un joueur comme Romain Perraud ne peut pas être recruté car trop cher… » Perre Gerbeaud – source : Footballcubdemarseille.fr (07/12/2020)

C’est le nombre de sélections avec l’équipe nationale d’Equateur pour Diego Palacios (il en compte 20 avec l’équipe U20).

“It’s very special to me, I have always been trying to get Ecuadorians to play in Los Angeles.”

Legendary @Dodgers broadcaster @JaimeJarrin visited us at training and sat down with fellow Ecuadorian, Diego Palacios.#ForLosAngeles | #LAFC x 🇪🇨 pic.twitter.com/4NnDxADxle

— LAFC (@LAFC) October 22, 2019