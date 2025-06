Bon plan Mercato OM : Un jeune latéral marocain pour le côté droit !

L’Olympique de Marseille va devoir se montrer de nouveau très actif sur le marché des transferts cet été. L’OM doit en effet se renforcer prioritairement son secteur défensif. FCMarseille vous propose ses bons plans mercato avec un latéral droit marocain !

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Roberto De Zerbi a bien expliqué en fin de saison qu’il comptait revenir sur un système à 4 en défense. Mais pour cela il a besoin d’avoir des centraux et des latéraux plus adaptés. Lirola ne devrait pas rester et un doute existe concernant Murillo côté droit. L’OM va donc devoir recruter un latéral droit cet été.

Omar El Hilali, latéral de l’Espanyol pourrait être une excellente idée pour renforcer le secteur défensif marseillais durant le mercato estival. Cette option est en tout cas potentiellement réalisable pour l’OM. Voici le portrait du joueur effectué par le journaliste Hakim Zhouri (@Z_hakos).

Focus sur Omar El Hilali

Club actuel Espanyol Barcelona Poste Défenseur latéral Taille 1m83 Age 21 ans Valeur estimée par Transfermarkt 10 M€

Qui est El Hilali ?

Omar El Hilali est un latéral droit de 21 ans. Ce droitier, d’1m83, a été formé a l’Espanyol, où il a disputé 36 matchs de Liga la saison dernière. Il dispose d’un contrat jusqu’en 2027 avec son club formateur, il est international U23 marocain (4 sélections).

Un profil polyvalent évalué à 10 millions d’euros ?

Notre confrère Hakim Zhouri (@Z_hakos) a coché ce bon plan au poste de latéral, il nous défaire le profil Omar El Hilali : “Arrière droit international marocain qui a honoré sa première convocation récemment. C’est un latéral droit qui est très polyvalent puisqu’il peut jouer aux 4 postes de la défense… El Hilali est le joueur ayant réussi le plus de tacles en Liga cette saison, avec 94 interventions défensives réussies, et se classe parmi les meilleurs en termes de duels remportés. Il est jeune et encore en pleine progression et jouer sous RDZ pourrait lui apporter beaucoup et donc apporter beaucoup à l’OM, il ne couterait « que » 10M€. C’est un joueurs ayant une grosse marge de progression et il pourrait venir pour être dans une rotation et concurrencer Murillo si le Panaméen reste à l’OM sachant que c’est un profil différent beaucoup plus défensif et plus propre techniquement. L’OM va devoir se renforcer et avoir une profondeur de banc et Omar El Hilali pourrait être le parfait joueur pour apporter de l’abondance qualitative… Arsenal, le Barça et même City sont intéressé par le joueur, il aurait pu signer au Barca il y a 2 ans, mais il n’a pas voulu signer pour le rival de l’Espagnol… à voir cette été comment les choses pourraient évoluer…”

