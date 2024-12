OM : Ce qui impressionne Riolo chez Greenwood

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à l’AS Saint-Étienne ce dimanche, lors des 32es de finale de la Coupe de France. L’attaquant anglais Greenwood a inscrit un très joli but, impressionnant Daniel Riolo par sa technique.

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la large victoire de l’OM face à l’ASSE en Coupe de France. Il a notamment évoqué le but du jeune Anglais Greenwood, auteur de l’ouverture du score grâce à une très belle reprise de volée du pied gauche.

« L’OM est en forme et enchaîne les bons matchs. De Zerbi a trouvé son équipe, c’est maintenant très clair. Concernant le but de Greenwood, ce joueur a une capacité impressionnante à se mettre en position de frappe et à exécuter ses tirs, même lorsque les angles ne sont pas faciles. On dirait qu’il a une « jambe élastique », s’amuse ainsi Riolo avant de poursuivre sur la progression du club marseillais depuis plusieurs semaines.

🚨WHAT A GOAL FROM MASON GREENWOOD pic.twitter.com/gSoYZfYbNn — Morgan (@utdscope) December 22, 2024

J’espère que Marseille a fait de cette Coupe de France un véritable objectif — Riolo

« Du côté de l’OM, cela commence à devenir très propre. Rabiot, dans un rôle plus offensif, marque des buts à chaque match. C’est une bonne chose, il répond présent. Luis Henrique progresse à chaque rencontre. Ce joueur est très utile à l’équipe. J’espère que Marseille a fait de cette Coupe de France un véritable objectif. Ils ont un adversaire difficile, mais le match se jouera juste avant la Ligue des champions, ce qui pourrait pousser Lille à adopter une stratégie de rotation.

