Mercato : Ce latéral suivi par l’OM se rapproche d’un départ

Courtisé par l’Olympique de Marseille, Souffian El Karouani a publiquement laissé entendre que son aventure avec le FC Utrecht touchait peut-être à sa fin.

Le mercato hivernal approche et certains dossiers commencent déjà à se préciser. Celui de Souffian El Karouani en fait partie. Le latéral gauche marocain n’a pas cherché à calmer les spéculations sur son avenir. « C’est possible que ce soit mon dernier match à Utrecht », a-t-il reconnu après le match face au PSV Eindhoven, tout en indiquant que des discussions étaient en cours et qu’une décision serait prise rapidement.

À 25 ans, El Karouani réalise la meilleure saison de sa carrière. Très actif offensivement, il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus influents de l’Eredivisie à son poste. Avec 3 buts et 15 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues, le défenseur affiche des statistiques qui attirent logiquement l’attention de nombreux clubs européens. L’OM fait partie des équipes intéressées, notamment en raison de son profil offensif et de sa capacité à enchaîner les matches.



Un autre élément renforce l’attractivité du dossier. Souffian El Karouani arrive en fin de contrat en juin prochain. Conscient du risque de le voir partir libre, Utrecht pourrait être contraint d’ouvrir la porte à un transfert dès cet hiver, afin de récupérer une indemnité.

Une concurrence importante, mais un dossier ouvert

Le joueur lui-même confirme que plusieurs clubs ont déjà pris contact avec la direction d’Utrecht, en particulier avec le directeur technique Jordy Zuidam. El Karouani explique cependant vouloir réfléchir sereinement à la suite de sa carrière, en tenant compte à la fois du projet sportif et de l’équilibre familial.

Si l’OM suit attentivement la situation, la concurrence s’annonce sérieuse. Des clubs comme Porto, Benfica, Francfort ou encore West Ham United se sont également positionnés. Le joueur n’a d’ailleurs pas caché son intérêt pour le championnat anglais, qualifiant le club londonien de « grand club », tout en laissant son agent gérer les discussions.

Non convoqué pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, El Karouani serait immédiatement disponible pour son futur club, un atout non négligeable pour une équipe engagée sur plusieurs tableaux. À l’approche du mercato, son avenir devrait se décanter rapidement. Pour l’OM, le dossier représente une opportunité intéressante, mais il faudra se montrer convaincant dans un contexte très concurrentiel.