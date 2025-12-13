Mercato OM – De Bono rêve d’une attaque Greenwood–Fofana–Sørloth : « Trois bombes atomiques »

Sur notre plateau, notre consultant Jean-Charles De Bono a laissé parler son ambition en imaginant une attaque XXL pour l’Olympique de Marseille, capable de rivaliser avec les meilleures d’Europe.

Si l’OM veut franchir un cap la saison prochaine, il faudra viser haut. Très haut. Il l’a dit sans détour : l’équipe doit être taillée pour « gagner des titres », pour « concurrencer Paris » et pour aller plus loin en Ligue des Champions. De Bono assume son “enflammade”, mais elle traduit aussi une volonté claire : voir Marseille entrer dans une nouvelle dimension.

C’est dans cet esprit qu’il a laissé parler son imagination, en projetant une attaque qui ferait rêver n’importe quel supporter : Mason Greenwood, Malick Fofana et Alexander Sørloth. Rien que ça.

« Avec ces trois-là, tu as trois bombes atomiques »

Déchaîné et passionné, Jean-Charles De Bono décrit ce trio comme une association dévastatrice. « Les trois, ils vont te mettre 15 buts chacun minimum », affirme-t-il, convaincu que cette combinaison apporterait une puissance offensive inédite à Marseille.

Dans son scénario idéal, Sørloth serait le point d’ancrage, l’avant-centre massif et tueur, tandis que Greenwood et Fofana exploseraient sur les côtés, capables à tout moment de créer un décalage, d’enclencher une accélération ou de marquer. Pour De Bono, si l’OM alignait un tel trio, “les clubs seraient très inquiet tellement ce serait fort”, dit-il dans un sourire.



Plus qu’un simple fantasme de consultant, cette projection traduit une idée forte : l’OM doit se donner les moyens de redevenir un club ambitieux, attractif et prêt à rivaliser avec les plus grands. Pour Jean-Charles De Bono, Marseille ne doit plus se contenter de viser le podium. Il faut voir plus grand, frapper plus fort, et pourquoi pas… rêver en bleu et blanc.