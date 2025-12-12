Mercato OM : Contact, profil… l’avis d’un spécialiste sur la rumeur El Kaabi !

Journaliste pour Les Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri confirme la rumeur menant à Ayoub El Kaabi et explique pourquoi l’attaquant marocain de l’Olympiakos représente une piste crédible, abordable et parfaitement adaptée aux besoins du club.

Depuis plusieurs semaines, le nom d’Ayoub El Kaabi circule autour de l’OM. Pour Hakim Zhouri, journaliste marocain spécialiste des Lions de l’Atlas, cette piste est tout sauf un simple bruit. « Ça fait un moment que l’OM est dessus », explique-t-il, rappelant que Mehdi Benatia avait déjà noué des premiers contacts. À l’époque, le club phocéen avait privilégié Gouiri, mais la fin de contrat d’El Kaabi à l’Olympiakos change complètement la donne. L’opération devient accessible et réaliste.

Zhouri précise toutefois un élément décisif : l’attaquant devrait « à 95 % faire la CAN ». Une signature cet hiver impliquerait donc une intégration progressive, pensée pour renforcer le groupe à moyen terme. Mais une chose est sûre : « Il y a bien quelque chose qui se trame autour de lui. »

Un buteur complet et compatible avec le projet marseillais

Sur le plan sportif, Hakim Zhouri est catégorique. El Kaabi est un « vrai numéro 9 ». Il possède le sens du but, sait se montrer décisif même lorsqu’il manque plusieurs occasions, et reste un joueur capable de frapper dans n’importe quelle situation. Ses stats parlent pour lui : meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence, l’un des plus prolifiques en Ligue Europa, double meilleur buteur du championnat grec, et auteur du but qui offre une Coupe d’Europe à l’Olympiakos.

L’attaquant marocain présente un profil complet : jeu de tête, appels en profondeur, finition du droit comme du gauche, gestes acrobatiques… Il peut évoluer seul en pointe ou en duo, comme il le fait en sélection avec En-Nesyri ou Igamane. En revanche, Zhouri insiste : « Ce n’est pas un joueur de côté. S’il vient, c’est pour jouer devant. »

Son parcours renforce encore son attractivité. Sans centre de formation, ancien menuisier lorsqu’il jouait en D2 marocaine, Ayoub El Kaabi s’est construit par le travail et la détermination. Une mentalité en parfaite adéquation avec l’ADN marseillais.

Une piste cohérente et utile pour l’OM

Côté finances, l’opération est très raisonnable, un transfert estimé entre 3 et 5 millions d’euros pourrait convenir au club grec pour le joueur en fin de contrat. Une vraie opportunité de marché. Avec un Pierre-Emerick Aubameyang très sollicité et un Gouiri encore en phase de reprise, l’attaque marseillaise manque d’un relais fiable. Pour Hakim Zhouri, l’arrivée d’El Kaabi serait un renfort parfaitement logique : « L’OM en a besoin. »

Sa capacité à s’adapter rapidement, ajoutée à la présence d’Aguerd et Benatia, faciliterait son intégration. Une piste peu coûteuse, crédible et parfaitement adaptée aux besoins actuels du club. L’OM tient peut-être là un renfort aussi malin que décisif.