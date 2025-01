Des négociations avancées pour ce joueur de la Roma ?, Le nouveau rôle de Charles Kaboré et Quel onze face au Havre ?… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Des négociations avancées pour un joueur de la Roma ?, Le nouveau rôle de Charles Kaboré et Quel onze face au Havre ?

Mercato OM : Négociations avancées pour ce joueur de la Roma ?

Il y a quelques jours, le média SportItalia, nous informait que l’OM s’intéressait bel et bien à un ailier polonais de la Roma, dont le contrat ne sera pas renouvelé. Une situation qui aurait, depuis, évolué positivement en faveur de l’OM, selon le média italien TuttoMercatoWeb.

En effet, le média spécialisé sur le mercato évoque des négociations avancées pour le jeune Polonais de 22 ans, Nicola Zalewski, qui serait séduit par l’idée de découvrir l’OM et la Ligue 1.

Longoria et Benatia attendus à Rome ?

Toujours selon TuttoMercatoWeb, Pablo Longoria et Medhi Benatia seraient même attendus à Rome dans les prochains jours afin de finaliser l’accord avec le club de la capitale italienne !

Selon TuttoMercatoWeb, les négociations avec la Roma sont bien avancées pour Nicola Zalewski (22 ans) ! Et il serait séduit par l’idée de rejoindre l’OM et de découvrir la Ligue 1. Longoria et Benatia seraient attendus à Rome dans les prochains jours pour finaliser l’accord.… pic.twitter.com/YDSIQCj3je — Fabien (@Beye13) January 4, 2025

Le jeune international polonais, qui compte déjà 26 sélections avec les « aigles blancs » et qui peut jouer ailier gauche ou piston gauche, viendrait apporter une certaine concurrence à Quentin Merlin et ainsi pousser un peu plus Ulisses Garcia vers la sortie.

À suivre…

a lire aussi : Mercato Ligue 1 : Un joli chèque en vue pour Reims ?

Ex OM : Le nouveau rôle (et grosses responsabilités) de Charles Kaboré !

Ancien olympien entre 2007 et 2013, le Burkinabè, qui a raccroché les crampons en 2023 après un dernier passage au Chamois niortais, vient d’être nommé à un poste prestigieux.

En effet, celui qui a porté le maillot olympien à 193 reprises vient d’être nommé ambassadeur pour le sport par son pays, le Burkina Faso.

Kaboré, ambassadeur de tous les sports du pays !

Ainsi, l’ancien milieu de terrain va, avec ce poste sous autorité directe de la présidence du Burkina Faso, se voir confier de nombreuses tâches, parmi lesquelles : « la mobilisation du réseau diplomatique pour assurer le bon déroulement des grands évènements sportifs organisés au Burkina Faso, le développement de la coopération internationale dans le domaine du sport et le renforcement de l’attractivité du pays pour les investissements sportifs. »

Charles Kaboré, l’ancien de l’Olympique de Marseille, vient d’être nommé par décret présidentiel, Ambassadeur des Sports du Burkina Faso ! Toutes mes félicitations et tous mes vœux de réussite dans cette nouvelle vie à celui dont j’ai eu la chance d’accompagner dans sa carrière… pic.twitter.com/sXXwL4ft79 — Christophe Hutteau (@C_Hutteau) December 27, 2024

En réaction à cette nomination, l’ancien joueur du Dynamo Moscou a exprimé sa gratitude en déclarant :

« Cette désignation est celle de toutes les générations de sportifs burkinabè ! »

a lire aussi : Bon plan Mercato OM : Une pépite sud-américaine pour renforcer la défense centrale

Quel Onze face au Havre ?

Pour son premier match de l’année 2025, les marseillais reçoivent ce dimanche, au Stade Vélodrome, le Havre de Didier Digard, avant-dernier du championnat. Quelle composition Roberto De Zerbi alignera t-il face aux « HAC » ?

Le 22 décembre, l’OM avait parfaitement conclu son année 2024 en s’imposant largement au chaudron face à l’ASSE (4-0), et pour parfaitement entamer l’année 2025, les hommes du coach lombard devront s’imposer demain face au HAC pour rester à 7 points du PSG. Un match à absolument gagner pour Quentin Merlin qui veut enchaîner au Vélodrome : « On veut montrer qu’au Vélodrome, c’est nous les patrons. Tout ce qu’on a mis en œuvre contre Monaco et Lille, on doit aussi le faire dimanche »

Pour ce match, Roberto De Zerbi devra se passer de Pol Lirola, suspendu, mais également victime d’une fracture costale droite, ainsi que de Geoffrey Kondogbia, touché au mollet gauche. Sans oublier Faris Moumbagna, toujours en phase de rééducation, et Carboni, absent pour la saison. Le coach italien aura donc des choix à effectuer pour revenir à 7 points du PSG.

A lire aussi : Mercato concurrents OM : Gros imbroglio dans le dossier Samba à Rennes !

Cornelius ou Brassier ?

Rulli devrait faire son retour dans les buts, avec une défense à trois probablement composée de Balerdi, Cornelius (ou Brassier) ainsi que de Murillo. Quentin Merlin sera très certainement le piston gauche tandis que Luis Henrique devrait occuper le même poste à droite. Højbjerg et Rongier devraient encore tenir l’entre jeu en compagnie de Rabiot qui sera sans doute reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood devrait être titularisé sur l’aile droite tandis que Maupay sera certainement une nouvelle fois à la pointe de l’attaque.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murrilo, Balerdi (cap), Cornelius (ou Brassier), Merlin (ou garcia) – Henrique – Hojbjerg, Rongier – Rabiot – Greenwood, Maupay