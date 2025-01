Bon plan Mercato OM : Une pépite sud-américaine pour renforcer la défense centrale

L’Olympique de Marseille va devoir se montrer de nouveau très actif sur le marché des transferts hivernal. L’OM doit en effet se renforcer dans le secteur défensif. FCMarseille vous propose ses bons plans mercato avec un équatorien au poste de défenseur central.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Le recrutement estival sur le plan défensif est en effet loin de donner satisfaction depuis le début de la saison. Au poste de défenseur central, Lilian Brassier fait notamment partie des grosses déceptions de cette première partie de saison. L’ancien brestois a même été totalement écarté des onzes de départ de Roberto De Zerbi qui ne l’a plus titularisé depuis le 8 novembre et un match contre Auxerre où il s’était rendu coupable d’une grossière bévue sur le premier but auxerrois.

Joel Ordóñez, défenseur central du Club Bruges en Jupiler Pro League, pourrait être une excellente idée pour renforcer le secteur défensif marseillais durant le mercato hivernal. Cette option est en tout cas potentiellement réalisable pour l’OM. Voici le portrait du joueur effectué par le journaliste Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud)

Focus sur Joel Ordóñez

Club actuel Club Bruges Poste Défenseur Central Taille 1m88 Age 20 ans Valeur estimée par Transfermarkt 18 M€

Qui est-il ?

Ordóñez est un défenseur central de 20 ans. Ce droitier, d’1m88, a été formé a l’Independiente del Valle, où il a disputé 11 matchs avec l’équipe première lors de la première partie de l’année 2022. Depuis l’été 2022, il évolue au Club Bruges où il a déjà disputé 55 matchs avec l’équipe première et 32 matchs avec la réserve du club belge.

Un profil explosif évalué à 18 millions d’euros ?

Notre confrère Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud) a coché ce bon plan en défense central. Il décrit un joueur polyvalent, capable d’évoluer axe droit ou axe gauche et qui pourrait donc concurrencer voir même, remplacer Lilian Brassier. « Il a une capacité de placement, d’anticipation qui est vraiment intéressante et très très forte. Au niveau du jeu aérien, il est très fort, il fait 1m88, il est bien aidé par son bon placement, il est capable de te couper des centres. Sur le plan technique, il a une capacité dans le jeu long qui est hyper intéressante et qui pourrait faire très mal dans le jeu de De Zerbi. Il est capable de te faire des diagonales pour aller chercher le latéral a l’opposé et ça arrive souvent dans les pieds. Au niveau du jeu court, il est capable de se sortir de la pression adverse, il est assez adroit même si ça reste un de ses axes de progressions. Il peut même jouer latéral droit, c’est même comme ça qu’il a démarré en sélection. C’est un joueur qui progresse vite. Il a été au niveau en Ligue des Champions cette année où il a fait les 6 matchs titulaires en ne prenant qu’un jaune. C’est vraiment le pari à tenter ! «

