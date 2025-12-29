Mercato OM : El Karouani, André Luiz, Carrascal… Voici les 3 infos Mercato du jour !

Entre la probable échappée de Souffian El Karouani vers la Turquie, le prix jugé dissuasif fixé par Rio Ave pour André Luiz, et les négociations complexes avec Flamengo autour de Jorge Carrascal, l’OM avance avec prudence sur un marché où chaque décision devra être mûrement réfléchie. Voici les 3 infos mercato OM de ce Lundi 29 décembre.

1. On connait la future destination de Souffian El Karouani ?

À Marseille, le poste de latéral gauche a été ciblé comme un axe majeur de progression. Dans cette optique, Souffian El Karouani présentait un profil particulièrement apprécié en interne. International marocain, le joueur s’est distingué aux Pays-Bas par sa capacité à se projeter vers l’avant et à participer activement au jeu offensif de son équipe. Selon les données statistiques observées sur la première partie de saison, il se serait illustré par un volume élevé de passes décisives, un argument qui a retenu l’attention des recruteurs olympiens. La direction, emmenée par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, voyait en lui un joueur capable de s’intégrer dans les principes de jeu souhaités par Roberto De Zerbi, où les latéraux sont appelés à jouer un rôle clé dans l’animation offensive.

Selon les informations du journaliste Pedro Almeida, spécialisé dans l’actualité des transferts, Souffian El Karouani serait désormais tout proche d’un accord avec Fenerbahçe. Le club stambouliote, réputé pour sa puissance financière et ses ambitions sportives élevées, aurait pris une avance significative dans ce dossier.

Dans le même temps, le FC Porto resterait également attentif à la situation du joueur, preuve de l’intérêt suscité par ses performances en Eredivisie. Cette concurrence accrue illustre les difficultés rencontrées par Marseille pour attirer certains profils convoités sur la scène européenne. Si la piste turque venait à se confirmer, la direction marseillaise serait alors contrainte d’explorer d’autres options pour renforcer son flanc gauche, un chantier qui demeure prioritaire pour la suite de la saison.

2. Rio Ave fixe un prix élevé pour André Luiz ?

Depuis la semaine dernière, le nom d’André Luiz circule avec insistance dans l’environnement de l’OM. Âgé de 22 ans, l’ailier droit réalise une première partie de saison particulièrement aboutie au Portugal. Arrivé à Rio Ave l’été dernier, le joueur s’est rapidement imposé comme un élément offensif majeur de son équipe. En championnat, il affiche des statistiques solides avec 5 buts et 5 passes décisives, des chiffres qui attirent logiquement l’attention de clubs européens.

À Marseille, la réflexion porterait avant tout sur la recherche d’une doublure au poste d’ailier droit. Recruté cet été, Mason Greenwood occupe actuellement un rôle central dans l’animation offensive olympienne. Toutefois, l’enchaînement des matches et la nécessité de disposer d’alternatives crédibles poussent la direction sportive à anticiper. Le profil d’André Luiz, ailier percutant, capable d’évoluer dans les un-contre-un et de se montrer décisif, correspondrait à ces critères.

Sur le plan financier, le dossier s’annonce toutefois complexe. Selon Transfermarkt, la valeur marchande du Brésilien est estimée à environ 4 millions d’euros. Une évaluation bien inférieure aux exigences de son club. D’après le média Goal, Rio Ave réclamerait pas moins de 15 millions d’euros pour envisager un départ de son joueur dès cet hiver. Un montant conséquent pour un joueur qui, à ce stade, serait envisagé comme une solution de rotation plutôt que comme un titulaire indiscutable.

Benfica serait aussi très actif sur le dossier et pourrait s’offrir le Brésilien, un deal serait proche selon Pedro Almeida…

Reste désormais à savoir si l’Olympique de Marseille est prêt à consentir un tel effort financier. Le club phocéen devra arbitrer entre l’opportunité sportive que représente André Luiz et le rapport coût-utilité d’un investissement aussi élevé. À ce jour, aucune offre officielle n’a été formulée, et le dossier demeure au stade de la réflexion. Le marché hivernal pourrait toutefois accélérer les discussions dans les semaines à venir.

3. Les dernières infos colombiennes dans le dossier Carrascal !

Arrivé récemment sur le banc marseillais, Roberto De Zerbi souhaite façonner un effectif fidèle à ses principes de jeu, basés sur la possession, la créativité et la projection offensive. Dans cette optique, Jorge Carrascal apparaît comme une priorité clairement identifiée. Le joueur de 27 ans sort d’une saison remarquée au Brésil, avec 8 buts et 10 passes décisives en Serie A brésilienne, des statistiques qui ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’OM.

Toujours selon AS, Marseille aurait formulé une offre verbale avoisinant les 15 millions d’euros pour tenter de convaincre Flamengo. Une proposition jugée insuffisante par les dirigeants cariocas, peu enclins à se séparer d’un joueur devenu rapidement essentiel. En interne, le club brésilien valoriserait son milieu offensif à hauteur d’au moins 20 millions d’euros en cas d’ouverture des négociations. Une position ferme, assumée publiquement par Filipe Luís, l’entraîneur de Flamengo, qui a rappelé la capacité de son club à résister aux avances européennes grâce à une solidité financière accrue.

« Nous avons des joueurs qui ont reçu des offres d’argent supplémentaires de la part d’équipes européennes et Flamengo a réussi à les conserver », a expliqué Filipe Luís, soulignant la volonté du club de rester compétitif au plus haut niveau sud-américain. Champion en titre de la Copa Libertadores, Flamengo ambitionne de conserver ses cadres pour viser un nouveau sacre continental, ce qui complique davantage la tâche de l’OM.

Du côté du joueur, la réflexion est également en cours. L’entourage de Jorge Carrascal étudie avec prudence la possibilité d’un retour en Europe. À Flamengo, le Colombien bénéficie d’une continuité sportive et d’un rôle majeur, un paramètre important à l’approche de la Coupe du Monde. Le milieu offensif pourrait attendre le mois de juin pour connaître sa situation internationale, sachant qu’un bon tournoi mondial pourrait attirer des offres encore plus conséquentes.

Pour l’Olympique de Marseille, le dossier Carrascal reste donc ouvert, mais soumis à de nombreuses variables financières et sportives. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour savoir si le club phocéen pourra concrétiser l’une de ses pistes offensives prioritaires du mercato.