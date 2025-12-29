Un retour inattendu pour Nantes avant d’affronter l’OM

À quelques jours de recevoir le FC Nantes au Vélodrome, l’Olympique de Marseille voit revenir un élément important dans le groupe adverse, une information qui pourrait peser sur la rencontre à venir.

Alors que l’OM et le FC Nantes se préparent à entamer l’année 2026 en Ligue 1, une nouvelle venue de la Beaujoire vient perturber la préparation marseillaise. Le jeune milieu nantais Louis Leroux est proche d’un retour de blessure, après plusieurs semaines d’absence. Touché à la cuisse depuis la mi-novembre, le joueur de 19 ans pourrait être de nouveau disponible pour ce déplacement au Vélodrome.

Le principal intéressé a d’ailleurs fait part de son impatience à retrouver les terrains. Il a expliqué combien il était difficile de regarder ses coéquipiers « aller au combat » sans pouvoir les aider, évoquant une période frustrante mais désormais derrière lui. Cette déclaration laisse entendre que son retour dans le groupe nantais est imminent, même si sa présence dans le onze de départ reste incertaine.

📑 “Regarder l’équipe et ne pas pouvoir l’aider, c’est le plus compliqué. Mais j’essaie d’être présent au quotidien.” → Entretien avec Louis Leroux, éloigné des terrains ces dernières semaines. — FC Nantes (@FCNantes) December 23, 2025

Un renfort inattendu

Pour le FC Nantes, cette bonne nouvelle tombe à point nommé. Le retour de Leroux offre une solution supplémentaire au milieu de terrain, dans un match où les Canaris devront faire preuve de solidité et de maîtrise face à une équipe marseillaise ambitieuse. Même en cas de temps de jeu limité, sa présence dans le groupe représente un renfort important, notamment pour apporter de l’énergie et de la fraîcheur.

Du côté de l’Olympique de Marseille, chaque détail compte dans la préparation de ce rendez-vous de Ligue 1. Voir un adversaire récupérer un joueur clé modifie forcément l’approche tactique. Le staff marseillais devra tenir compte de cette donnée dans l’élaboration du plan de jeu, notamment au milieu, secteur clé de la rencontre.

À l’approche de cette rencontre, ce retour vient rappeler que rien n’est jamais acquis avant un match de championnat. Si Marseille reste favori à domicile, la présence possible de Louis Leroux ajoute un paramètre supplémentaire à surveiller, dans un contexte où chaque point peut peser lourd dans la saison.

