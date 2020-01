Ex OM : Omrani vers la Premier League?

L’ancien joueur de l’OM, Billel Omrani actuellement à Cluj, serait dans le viseur de Sheffield United, club de Premier League.

Formé à l’Olympique de Marseille, Billel Omrani n’aura finalement joué que 10 matchs sous le maillot marseillais. Après un prêt à Arles-Avignon, il a finalement quitté l’OM en 2016 pour rejoindre le club de Cluj, en Roumanie.

Lors de ce mercato, il pourrait quitter la Liga 1 Betano pour rejoindre la Premiere League. En effet, selon les informations de GSP, un média roumain, un club récemment monté en première division anglaise serait intéressé. Sheffield United, actuellement 8e de Premier League souhaiterait renforcer son attaque. Avec 13 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, Omrani serait dans le viseur de plusieurs clubs européens. Sous contrat avec Cluj jusqu’en juin 2021, il pourrait quitter son club pour la somme de 6 millions d’euros.

Sheffield United have identified Algerian forward Billel Omrani as a transfer target this month. The 26-year-old has 13 goals this season and helped CFR Cluj reach the last 32 of the UEFA Europa League. #sufc https://t.co/NbxfPL94g2

— DZ Football (@DZFootball_en) January 4, 2020