La confidence de Nasri, le gros message de Benatia et la crédibilité du dossier Pogba… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Mercato OM : la confidence de Nasri sur cette arrivée déterminante !

Mercato OM : la confidence de Nasri sur cette arrivée déterminante !

Samir Nasri a exprimé son soutien à Mehdi Benatia, conseiller à l’OM et futur directeur sportif du club, en soulignant que l’opportunité marseillaise était unique dans une carrière. Selon Nasri, réussir à l’OM offrirait à Benatia une expérience précieuse qui pourrait ouvrir des portes dans le football international.

Samir Nasri a récemment exprimé son soutien sans réserve à son ami Mehdi Benatia, conseiller de l’OM et pressenti pour devenir le futur directeur sportif du club. Dans une interview accordée à La Provence, l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France a partagé les échanges qu’il a eus avec Benatia lorsque l’Olympique de Marseille lui a fait une proposition.

Tout d’abord, Nasri raconte « Benatia m’a appelé quand l’OM lui a soumis la proposition ». Un geste naturel, étant donné la relation proche entre les deux anciens joueurs. À ce moment-là, Nasri a vu en cette opportunité une chance à ne pas manquer pour son ami. « Je lui ai dit que c’était fait pour lui, qu’il fallait le faire, qu’une opportunité comme l’OM ne se présentait pas cinquante fois dans une vie. » Une réflexion qui met en lumière l’importance de cette proposition dans le parcours de Benatia, un ancien défenseur central qui connaît la pression et les attentes des grands clubs.

Enfin, Nasri a insisté sur l’énorme potentiel de cette expérience, soulignant que « si [Benatia] réussissait à l’OM, il pourrait bosser n’importe où car il allait vivre des trucs qu’il ne verrait pas ailleurs. » Pour Nasri, réussir à l’OM, un club à l’histoire et à l’ambition si particulières, serait un véritable tremplin. Ce défi, tout en étant exigeant, pourrait ouvrir à Benatia des portes dans le monde du football, avec des opportunités futures à la clé.

Ainsi, Samir Nasri, en tant qu’ami et conseiller, a clairement vu dans cette offre une occasion unique pour Benatia de marquer son empreinte dans le monde du football, et ce, à travers une expérience qu’il juge inédite.

Mercato OM : Pogba à Marseille ? Ce journaliste de l’Equipe explique pourquoi c’est crédible…

Dans L’Équipe du Soir, Damien Degorre estime que Paul Pogba pourrait rejoindre l’OM pour relancer sa carrière et atteindre son objectif de participer à la Coupe du monde 2026, un club français avec de la visibilité et de l’ambition sportive. Selon lui, l’OM serait la seule option viable en France, car les autres grandes ligues européennes ne souhaitent pas recruter le milieu de terrain, et le club marseillais pourrait offrir à Pogba l’opportunité de se relancer.

Dans L’Équipe du Soir, le journaliste Damien Degorre a abordé la possibilité de voir Paul Pogba signer à l’OM, mettant en avant plusieurs raisons qui pourraient pousser l’international français à rejoindre le club marseillais. Selon lui, Pogba nourrirait encore l’ambition de participer à la Coupe du monde, un objectif qu’il ne pourra atteindre qu’en restant en Europe. Toutefois, pour y parvenir, il doit choisir un club offrant de la visibilité et de l’ambition sportive.

« Pogba à l'@OM_Officiel ? C'est l'occasion qui fait le larron! » Les arguments de Damien Degorre vous ont-ils convaincus ?



Degorre précise que les options sont limitées : « En Italie et en Angleterre, c’est niet. En Espagne, il y en a trois et ils n’en veulent pas. » Selon lui, le seul pays où Pogba pourrait encore trouver un terrain de jeu de premier plan est la France. Et dans l’Hexagone, l’OM serait le club idéal. « Il reste la France car ce n’est pas l’esprit des clubs allemands de prendre un joueur comme Pogba. Donc en France, c’est qui ? C’est l’OM, » a-t-il déclaré, soulignant que le club phocéen est le seul capable de répondre aux critères du joueur.

Bien que Pogba n’ait pas joué régulièrement ces dernières saisons en raison de blessures et de suspension, Degorre considère qu’il pourrait être un atout de taille pour Marseille. « J’entends dire qu’il n’a pas joué depuis cinq ans. Oui, mais s’il avait joué 100% des matchs sur les cinq dernières saisons, il ne serait pas candidat à l’Olympique de Marseille, » a expliqué le journaliste. Pour lui, l’OM représenterait « l’occasion qui fait le larron », offrant à Pogba un cadre propice à la relance et à la récupération de son meilleur niveau.

Ainsi, l’OM pourrait bien se positionner comme une destination privilégiée pour le joueur français, qui cherche à rebondir dans un club ambitieux et à renouer avec l’équipe nationale.

Mercato OM : Le gros message de Benatia !

Pour la Provence, Mehdi Benatia, futur directeur sportif de l’OM, a exprimé ses attentes et sa vision pour le club. En soulignant l’importance d’une gestion cohérente et disciplinée inspirée par son expérience au Bayern Munich. Il insiste sur la nécessité de mettre de côté les intérêts personnels pour travailler dans l’intérêt commun de l’OM, et annonce qu’il ne souhaitera travailler qu’avec ceux qui partagent cette philosophie.

Dans des propos rapportés par La Provence, Mehdi Benatia, actuellement conseiller et futur directeur sportif probable de l’OM, a exprimé ses attentes et sa vision pour l’avenir du club. L’ancien défenseur international marocain, fort de son expérience au Bayern Munich, revient sur la structure formé par Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge et Pep Guardiola, il souligne l’importance d’une structure cohérente et disciplinée. Selon lui, le modèle de gestion du Bayern, axé sur l’intérêt commun, doit inspirer l’OM. « Au Bayern, tout marche dans un seul sens, celui de l’intérêt commun », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de mettre de côté les intérêts personnels au sein de l’Olympique de Marseille.

À la Une de « La Provence » de ce mercredi 11 décembre

Benatia ne cache pas son agacement face à certaines pratiques qu’il juge contraires aux principes qu’il souhaite instaurer à l’OM. Il déplore une atmosphère où des intérêts personnels viennent souvent perturber la bonne marche du club, surtout lorsqu’il s’agit de grosses sommes d’argent liées aux transferts. « Il y a peut-être des gens qui ont des crédits sur 20 ans, qui sont à l’OM, qui voient des transferts de 15 ou 20M€, ça peut monter à la tête », a-t-il ajouté. Pour Benatia, avant même de négocier un contrat ou de se pencher sur des projets de recrutement, il est essentiel de savoir si la direction et les collaborateurs sont prêts à travailler dans un cadre sain, où l’intérêt de l’OM prime sur toute autre considération. « Ici, on doit aller dans le sens des intérêts de l’OM, pas des intérêts personnels. Et des intérêts personnels, il y en a trop dans ce club ! Je le répète, ce n’est pas le seul, et je le comprends. (…) Je le comprends, je n’arrive pas d’une autre planète, mais je n’accepte pas de travailler avec des gens comme ça. J’ai le droit. Aujourd’hui, avant même de parler de contrat, je veux donc savoir si on peut travailler correctement, si c’est sain, si on est sûr que chacun veut bosser dans l’intérêt de l’OM. Est-ce qu’on veut le mieux pour le club ? »

Il met ainsi en avant un principe fondamental : l’OM doit être une équipe unie, où chacun travaille dans l’intérêt du club, loin des ambitions personnelles. Ce discours direct et franc témoigne de l’engagement de Benatia à vouloir remettre de l’ordre au sein du club marseillais, dans un esprit collectif et une recherche de performance à long terme.