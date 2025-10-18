L’Equipe confirme, l’OM “va tenter de pécher un gros poisson au mercato d’hiver”

L’Olympique de Marseille pourrait frapper un grand coup lors du prochain mercato d’hiver. Selon Éric Frosio, correspondant de L’Équipe au Brésil, le club phocéen s’intéresse de près à Endrick, la jeune pépite du Real Madrid. Une information qui confirme les ambitions élevées de Pablo Longoria et de Roberto De Zerbi, déterminés à renforcer l’effectif marseillais avec un joueur d’avenir.

Un intérêt ancien confirmé par L’Équipe

Interrogé sur le dossier, Éric Frosio a confirmé dans l’Equipe du soir que les premières discussions entre l’OM et l’entourage d’Endrick remontent déjà à plusieurs mois. « Il y a effectivement un intérêt de l’OM pour Endrick et cela ne date pas d’aujourd’hui ou d’hier car dès le mois de juin, Pablo Longoria a pris contact avec l’entourage du joueur sentant qu’il y allait avoir un problème de temps de jeu », a expliqué le journaliste.

Le président marseillais aurait donc anticipé la situation du jeune attaquant brésilien, actuellement en difficulté à Madrid. « Ils ont tenté le coup, cela ne s’est pas fait et l’OM va tenter de pécher un gros poisson au mercato d’hiver », poursuit Frosio.

Endrick, une pépite en quête de temps de jeu

Arrivé au Real Madrid avec une réputation immense après ses performances avec Palmeiras, Endrick vit une période compliquée. « Après une première saison correcte au Real, la deuxième est compliquée avec aucune minute. Son entourage envisage une sortie et l’OM est une opportunité », confie Frosio.

Le joueur de 18 ans, considéré comme la dernière pépite brésilienne, pourrait donc chercher un nouveau défi pour continuer sa progression. L’OM, en quête d’un renfort offensif capable d’apporter de la vitesse et de la créativité, serait une destination idéale.

« L’OM n’est pas en retard car ils discutent depuis juin… », conclut le correspondant de L’Équipe, laissant entendre que le club marseillais est toujours dans la course. Si le dossier s’annonce complexe, l’intérêt de l’OM pour Endrick illustre une nouvelle fois la volonté du club de se positionner sur le marché international pour attirer les talents de demain.