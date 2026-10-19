Mercato OM : Un latéral gauche surveillé de prêt !

En pleine progression avec le Stade Rennais, Mahamadou Nagida commence à attirer les regards sur le marché des transferts. Le latéral camerounais serait suivi par plusieurs clubs européens, dont l’OM et l’OL. Sous contrat jusqu’en juin 2029, il reste toutefois lié au club breton pour plusieurs saisons.

Nagida prend de l’épaisseur au Stade Rennais

Longtemps dans l’ombre de Quentin Merlin, Mahamadou Nagida profite désormais de ses opportunités pour s’installer progressivement dans le onze de Franck Haise. Âgé de 21 ans, le Camerounais a marqué les esprits jeudi soir en Ligue Europa contre l’OFI Crète. Alors que Rennes était mené, il a égalisé à la 76e minute grâce à une frappe du pied gauche, avant de participer à l’action du deuxième but rennais, inscrit par Abdelhamid Aït Boudlal dans le temps additionnel.

Un latéral puissant et polyvalent

Quelques jours plus tôt, Nagida avait déjà été titularisé lors de la victoire du Stade Rennais contre l’AJ Auxerre, sur le score de 4-1. Son profil athlétique est mis en avant : puissance, vitesse et capacité à se projeter rapidement dans son couloir. Le défenseur peut multiplier les courses, apporter de la profondeur et créer des décalages grâce à ses accélérations. Sa polyvalence constitue également un atout, puisqu’il peut évoluer sur les deux côtés de la défense. Son style offensif est présenté comme rappelant, par certains aspects, celui de Nuno Mendes, même si le Rennais doit encore progresser.

L’OM et l’OL parmi les clubs intéressés

Selon le dossier évoqué par L’Équipe, Mahamadou Nagida aurait été suivi par plusieurs clubs au cours des trois derniers mercatos. Le FC Porto, Fenerbahçe, l’AS Rome, Besiktas, Brighton et l’AC Milan figureraient parmi les formations intéressées. L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sont également cités, tandis que l’Inter Milan serait au stade de l’observation. Rennes dispose néanmoins d’une marge importante dans ce dossier, puisque son latéral est sous contrat jusqu’en juin 2029.

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