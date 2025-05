Mercato : 4 joueurs libre en 2026 à récupérer cet été par l’OM !

Avec une qualification en Ligue des champions pour la saison 2025-2026, l’Olympique de Marseille cherche à se renforcer. Voici 4 pistes en fin de contrat l’année prochaine : Borja Sainz, Rayan, Simon Adingra, et Franco Mastantuono. Ces profils pourraient permettre à l’OM de bâtir une équipe compétitive pour la saison prochaine.

Borja Sainz : Un Espagnol explosif pour dynamiser l’attaque

À 23 ans, l’Espagnol Borja Sainz, actuellement à Norwich City, s’impose comme l’un des meilleurs joueurs de la Championship, capable d’évoluer sur les ailes ou en meneur de jeu. Lors de la saison 2024-2025, il a marqué 19 buts et délivré 4 passes décisives en 43 matchs. Pour l’OM, Sainz représenterait un renfort idéal pour apporter de la créativité et de la percussion sous les ordres de Roberto De Zerbi. Sa capacité à déstabiliser les défenses par ses dribbles et sa vision du jeu pourrait séduire le technicien italien. L’attrait de la Ligue des champions et la perspective de briller en Ligue 1 pourraient convaincre Sainz de rejoindre la Canebière, bien que la concurrence d’autres clubs européens reste à surveiller.

Rayan : Une pépite brésilienne à polir

Rayan, jeune attaquant de 18 ans évoluant à Vasco da Gama, est l’une des étoiles montantes du football brésilien. Auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 21 matchs. Sa polyvalence lui permet d’évoluer en tant que buteur ou ailier, avec une technique et une explosivité qui rappellent les grands talents sud-américains.

Pour l’OM, recruter Rayan serait un pari audacieux sur l’avenir. Roberto De Zerbi, connu pour développer les jeunes joueurs, pourrait transformer cette pépite en un élément clé de l’effectif marseillais. Cependant, l’absence d’expérience européenne et la concurrence de clubs comme le FC Porto pourraient compliquer ce dossier. Cependant, une offre incluant un projet ambitieux et du temps de jeu pourrait séduire le jeune Brésilien.

Simon Adingra : Un retour en Ligue 1 sous De Zerbi

Simon Adingra, milieu offensif ivoirien de 23 ans, a déjà prouvé sa valeur sous les ordres de Roberto De Zerbi à Brighton, où il a marqué 6 buts et délivré 1 passe décisive en 31 matchs de Premier League en 2023-2024. En raison de son envie de retrouver un rôle central, Adingra pourrait venir retrouver son ancien coach. Adingra, capable de jouer sur les deux ailes ou en meneur de jeu, apporterait une vitesse et une créativité idéales pour le système de De Zerbi à l’OM. Sa familiarité avec les consignes tactiques de l’entraîneur italien lui permettrait une intégration rapide. La perspective de disputer la Ligue des champions et de se rapprocher d’une sélection régulière avec la Côte d’Ivoire pour la CAN 2026 pourrait motiver Adingra à rejoindre Marseille, malgré l’intérêt de clubs comme Tottenham.

Franco Mastantuono : Un prodige argentin à fort potentiel

Franco Mastantuono, milieu offensif argentin de 17 ans évoluant à River Plate, est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football sud-américain. Avec 2 buts et 3 passes décisives en 18 matchs professionnels en 2024, sa capacité à jouer en meneur de jeu ou sur les ailes, alliée à sa vision et sa technique, en fait une cible parfaite pour l’OM. Recruter Mastantuono permettrait d’investir dans un talent à fort potentiel. Roberto De Zerbi pourrait façonner ce jeune prodige pour en faire une star européenne. Cependant, la concurrence de clubs comme le Real Madrid et le FC Barcelone exigera des négociations habiles de la part de Mehdi Benatia et Pablo Longoria.