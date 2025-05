Mercato : 4 joueurs libres à tenter par l’OM !

Avec une qualification en Ligue des champions pour la saison 2025-2026, l’Olympique de Marseille vise à renforcer son effectif lors du mercato estival 2025. Quatre joueurs en fin de contrat se distinguent comme des opportunités à saisir : Tariq Lamptey, Tyrick Mitchell, Angel Gomes, et Thiago Fernández. Ces profils, à la fois talentueux et accessibles financièrement, pourraient permettre à l’OM de bâtir une équipe compétitive à moindre coût.

Tariq Lamptey : Un piston droit taillé pour De Zerbi

À 24 ans, Tariq Lamptey, international ghanéen de Brighton, arrive en fin de contrat cet été 2025, une opportunité confirmée par des sources récentes. Connu pour sa rapidité exceptionnelle et ses qualités offensives, Lamptey est un piston droit idéal pour le système de Roberto De Zerbi, sous les ordres duquel il a brillé à Brighton entre 2022 et 2024. Son expérience des grands matchs et sa familiarité avec les exigences tactiques de De Zerbi lui permettraient de s’intégrer rapidement à l’OM.

Avec un salaire estimé entre 200 000 et 300 000 euros par mois, Lamptey pourrait être attiré par la perspective de rejoindre Marseille, où il retrouverait son ancien entraîneur. Cependant, l’Ajax et d’autres clubs européens sont également sur le coup, ce qui pourrait compliquer les négociations. Une prime à la signature compétitive et la promesse de disputer la Ligue des champions pourraient faire pencher la balance en faveur de l’OM.

Tyrick Mitchell : Un coup défensif à gauche

Tyrick Mitchell, piston gauche anglais de 25 ans, est également en fin de contrat avec Crystal Palace en juin 2025. Indiscutable dans son club, il a disputé 37 matchs de Premier League en 2024-2025, enregistrant 5 passes décisives et démontrant une solidité défensive remarquable, Sa valeur marchande, estimée à 25 millions d’euros, en fait une opportunité exceptionnelle pour l’OM, qui pourrait le recruter sans indemnité de transfert.

Mitchell apporterait une qualité européenne au poste de latéral gauche, alliant rigueur défensive et apport offensif. Cependant, la concurrence d’autres clubs, attirés par son profil et sa situation contractuelle, pourrait compliquer ce dossier. La perspective de jouer la Ligue des champions et de s’imposer comme titulaire sous De Zerbi pourrait convaincre Mitchell de rejoindre la Canebière.

Angel Gomes : Un milieu créatif à relancer

Angel Gomes, milieu offensif anglais de 24 ans, arrive en fin de contrat avec le LOSC en juin 2025, une information confirmée par plusieurs sources. Malgré une saison 2024-2025 perturbée par une grave blessure, qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, Gomes reste un joueur apprécié par Roberto De Zerbi pour ses qualités de dribble et de percussion. En 2023-2024, il avait brillé avec 8 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1.

L’OM, déjà en discussions avec le joueur selon L’Équipe, pourrait offrir à Gomes une chance de relancer sa carrière. Sa polyvalence au milieu de terrain et son potentiel, s’il retrouve son niveau, en font une recrue stratégique pour Marseille. Medhi Benatia et Pablo Longoria devront toutefois rivaliser avec d’autres clubs intéressés, tout en convainquant Gomes avec un projet ambitieux pour la Ligue des champions.

Thiago Fernández : Un pari argentin à fort potentiel

Thiago Fernández, attaquant argentin de 21 ans évoluant à Vélez Sarsfield, est libre de tout contrat cet été 2025 après une rupture de ligaments croisés qui l’a éloigné des terrains la saison précédente. Malgré cette blessure, Fernández affiche un bilan prometteur de 6 buts et 10 passes décisives en 50 matchs professionnels. Sa polyvalence, capable d’évoluer comme ailier gauche, ailier droit ou milieu offensif, en fait un pari intéressant pour l’OM.

Recruter Fernández gratuitement permettrait à Marseille d’investir dans un jeune talent à fort potentiel sans risque financier. Roberto De Zerbi, connu pour développer des joueurs prometteurs, pourrait être séduit par le profil de l’Argentin. Cependant, son manque d’expérience récente en compétition pourrait nécessiter un temps d’adaptation, ce que l’OM devra prendre en compte.