Mercato : Annoncé comme une cible de l’OM, ce buteur se voit ailleurs !

L’été dernier l’OM a opté pour Elye Wahi afin de devenir le buteur tant recherché. Le jeune buteur ne s’est pas imposé et a été exfiltré au mercato d’hiver, mais l’ancien lensois n’était pas la seule cible. En effet, le club olympien avait a priori aussi approché le buteur du LOSC Jonathan David qui sera libre cet été et qui se voit bien en Liga !

L’Olympique de Marseille a tenté de recruter Jonathan David l’été dernier, mais l’opération n’a pas pu aboutir. C’est ce qu’a révélé Daniel Riolo dans l’émission L’AfterFoot sur RMC Sport en novembre dernier. Le journaliste avait affirmé que l’OM avait pris contact avec l’agent de l’international canadien, mais que le transfert était hors de portée financièrement pour le club marseillais. « David a été approché par l’OM l’été dernier, sauf que l’OM ne pouvait pas se le payer. L’OM a parlé avec son agent », a-t-il expliqué.

De son côté, Olivier Létang, le président du LOSC, a démenti cette version, assurant qu’aucune approche officielle n’avait été faite par Marseille. « Je ne sais pas, l’OM ne m’a jamais contacté. Je n’ai pas cette information. » Une déclaration qui laisse planer le doute sur l’existence réelle de négociations entre les deux clubs.

Malgré cet intérêt, Jonathan David semble avoir d’autres ambitions pour son avenir. L’attaquant de 24 ans, auteur de 14 buts en 26 matchs de Ligue 1, a récemment évoqué son rêve de jouer en Liga. « La Premier League est beaucoup plus rapide et physique que tous les autres championnats. Mais pour ma part, j’ai grandi en regardant beaucoup la Liga et, pour moi, c’est mon championnat préféré. C’est le championnat que j’ai le plus aimé regarder, donc un jour j’aimerais jouer là-bas », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Alors que l’OM cherche à renforcer son secteur offensif en vue d’une possible qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, la piste Jonathan David semble définitivement refermée. Le buteur lillois, actuellement troisième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Mason Greenwood et Ousmane Dembélé, pourrait donc prendre la direction de l’Espagne lors du prochain mercato. Reste à savoir quel club espagnol tentera de s’attacher ses services.