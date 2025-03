Mercato OM : Grosse concurrence et prix fixé à 20M€ pour cette cible offensive de Benatia !

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’active déjà en coulisses. Alors que l’AS Rome tente d’attirer Leonardo Balerdi, le club phocéen serait intéressé par Oguz Aydin (24 ans), ailier gauche de Fenerbahçe. Mais la concurrence s’annonce rude pour l’international turc.

Selon les informations d’Ekrem Konur, confirmées par La Lazio Siamo Noi, plusieurs clubs européens suivent le joueur. En plus de l’OM, la Lazio Rome, Villarreal, l’Ajax Amsterdam et le RB Leipzig seraient également sur les rangs.

Un prix de 20 M€ fixé par Fenerbahçe

Arrivé à Fenerbahçe l’été dernier, Oguz Aydin s’est progressivement imposé dans l’effectif. Formé aux Pays-Bas, passé par l’AZ Alkmaar, il a poursuivi son développement en Turquie avant de rejoindre les Canaris. Ignoré par José Mourinho en début de saison, il a gagné du temps de jeu depuis novembre et affiche un bilan intéressant : 5 buts et 6 passes décisives.

Sous contrat jusqu’en 2028, l’ailier était initialement estimé à 6 M€, mais Fenerbahçe aurait décidé de hausser les enchères et exige désormais 20 M€ pour un transfert.

Déjà supervisé par l’OM et la Lazio

Lors du récent match de Ligue des Nations entre la Turquie et la Hongrie, Oguz Aydin était titulaire et aurait impressionné les émissaires de l’OM et de la Lazio, présents dans les tribunes. Capable d’évoluer sur les ailes comme en pointe, son profil intéresse de nombreux clubs européens. Reste à savoir si l’OM sera prêt à s’aligner sur les exigences de Fenerbahçe, alors que la concurrence ne cesse de grandir pour le joueur.