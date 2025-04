Mercato OM : La porte s’ouvre pour ce latéral ?

Alors que Roberto De Zerbi prépare déjà la prochaine saison avec l’idée de revenir à une défense à quatre, l’Olympique de Marseille s’active pour renforcer les postes de latéraux. Dans ce contexte, la piste menant à Sacha Boey pourrait se heurter à une sérieuse concurrence.

Âgé de 24 ans, Sacha Boey a été formé au Stade Rennais avant de s’imposer à Galatasaray entre 2021 et 2024. Transféré en janvier 2024 au Bayern Munich, le défenseur français vit des débuts contrastés en Allemagne, freinés par des blessures au ménisque. Il vient tout juste de retrouver la compétition après deux mois d’absence.

Durant sa convalescence, le Bayern a continué d’enchaîner les bons résultats en Bundesliga, en partie grâce aux bonnes performances de Raphaël Guerreiro, repositionné dans le couloir droit. Un transfert cet été serait envisagé par le club allemand lors du mercato hivernal 2025. Mais l’OM n’est pas seul sur ce dossier…

🚨🔴 Sacha #Boey remains one of the top candidates for a sale at FC Bayern this summer. The market for him is being explored.#Galatasaray are monitoring his situation closely, but nothing is concrete at this stage.

His contract runs until 2028.@SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/CI6xt6VKPs

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 21, 2025