Mercato concurrents OM: La belle porte de sortie pour Terrier !

Un accord a été trouvé entre le Bayern Leverkusen et le Stade Rennais, pour l’attaque en français Martin Terrier. Il évoluera un Bundesliga la saison prochaine sous les ordres de Xabi Alonzo.

C’est confirmé par Fabrizio Romano Martin Terrier va s’engager avec Leverkusen. Tous les documents sont déjà préparés par Leverkusen. Le transfert est estimé à environ 22 millions d’euro pour l’attaquant de 27 ans. Terrier devrait signer un contrat d’une durée de 5 ans avec le club allemand. Formé à Lille, il va connaître sa première expérience à l’étranger, en effet depuis le début de sa carrière il évolue uniquement en Ligue 1.

Passé par Strasbourg, Lyon, Lille, ou encore Rennes depuis 4 saisons. Martin terrier est arrivé en provenance de Lyon en 2020 contre 12 millions d’euros, le joueur est sous contrat avec Rennes jusqu’en 2026. Cette saison il a joué 35 matchs confondus et a inscrit 9 buts et délivrer 3 passes décisives. Le droitier aura la chance de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, Pour rappel Bayern Leverkusen a été sacré champion d’Allemagne. Ce n’est pas le seul rennais qui pourrait quitter La Bretagne cet été, Pour rappel Benjamin Bourigeaud pisté par l’Arabie saoudite, le jeune Désiré Doué est suivi par le Bayern et le PSG.

