Mercato : Une mauvaise nouvelle tombe dans le dossier Greenwood…

Après un début de saison canon, le nom de Mason Greenwood ne peut qu’être associé à de grandes écuries cet été. Malheureusement pour les Marseillais, une clause du contrat pourrait bien embêter les finances de l’OM.

L’OM a relancé sportivement Mason Greenwood après la belle saison qu’il est en train de réaliser. Si cet été le club le vend, il ne récupérera que 50% de la vente comme il a été convenu avec Manchester United qui conserve 50% des droits du joueur. Seulement, les Anglais auraient négocié une autre option : si Greenwood reste pour une deuxième saison, les Reds Devils verront leur pourcentage augmenté à 60% d’après les informations de TalkSport. Un coup dur pour les finances olympiennes…

Selon @talkSPORT, dans l’accord trouvé l’été dernier entre Manchester United et l’#OM concernant Mason Greenwood, il est prévu que le pourcentage reversé aux anglais en cas de plus-value augmente de 50 à 60 % si le joueur reste une 2ème saison à Marseille. — OManiaque (@OManiaque) February 19, 2025

Le PSG met 75M€ sur la table pour Greenwood ?

En effet, selon le média fichajes.net le club parisien aurait même présenté une offre officielle de 75 millions d’euros à l’Olympique de Marseille afin de s’attacher les services de ce jeune talent prometteur. Âgé de 23 ans, Greenwood a rejoint l’OM cet été après avoir quitté Manchester United. Son arrivée dans le championnat français, notamment en Ligue 1, a permis de révéler toute l’étendue de son potentiel. Ses performances sur le terrain ont rapidement attiré l’attention, et les dirigeants parisiens voient en lui un atout majeur pour dynamiser leur attaque.

Un gigante europeo ofrece 75M por Mason Greenwood.https://t.co/gFxJRb7A8I — Fichajes.net (@fichajesnet) February 17, 2025

Un aspect particulier de cette opération renforce son intérêt. Manchester United a négocié une clause stipulant une participation de 50 % sur toute revente future de l’attaquant. « Si l’OM accepte l’offre, le club anglais percevra 37,5 millions d’euros, » précise le journaliste Raúl Cabrera Jiménez. Cette condition rend le transfert d’autant plus attractif pour l’ancien club, assurant une rentrée financière conséquente même après son départ.

De plus, le PSG ambitionne de construire une ligne offensive redoutable. Envisageant un duo explosif aux côtés de Khvicha Kvaratskhelia, l’équipe de la capitale compte également sur des talents comme Bradley Barcola et Ousmane Dembélé au sein de son attaque. L’ensemble de ces éléments pourrait permettre au club de se positionner parmi les plus grands en Europe dans les années à venir.