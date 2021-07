Mercato OM : Visite médicale pour Under… et un prix finalement plus élevé ?

Alors que la venue de l’ailier international turc Cengiz Under à l’Olympique de Marseille a été ponctuée ce matin par la traditionnelle visite médicale, les précisions autour de son transfert sont toujours aussi floues. Le journaliste Nicolo Schira possèderait une autre version des modalités du transfert…

Arrivé à 11 heures ce matin à Marseille pour passer sa visite médicale, comme nous l’apprend le journal La Provence, Cengiz Under devrait rapidement s’engager avec l’OM.

Si aujourd’hui le media transalpin Sky Sport Italia nous informait que Cengiz Under rejoindrait l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 8 millions d’euros. Toutefois le journaliste italien Nicolo Schira possède des informations différentes sur son compte Twitter.

Done deal! Cengiz #Under to #OlympiqueMarseille from #ASRoma on loan (€0,5M) with option to buy (€10M). Roma will have the 30% on a future sale. Contract until 2025 (€3M/year) for the turkish player. #transfers #OM #TeamOM

