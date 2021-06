L’un des gros dossiers de ce mercato estival est le retour de Pol Lirola. L’autre est forcément l’arrivée d’un autre attaquant pour épauler Milik. Pablo Longoria serait à Milan pour boucler ces deux dossiers.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs s’enchaînent concernant l’avenir de Pol Lirola. L’Olympique de Marseille ayant décidé de ne pas lever son option d’achat n’est plus prioritaire dans ce dossier.

Pourtant, l’Espagnol veut absolument rejoindre l’OM et porter le maillot du club de Ligue 1 la saison prochaine. La Fiorentina se retrouve donc dans l’obligation de le céder à Pablo Longoria mais les discussions traînent concernant le montant du transfert.

Le directeur sportif et président marseillais Pablo Longoria ne souhaiterait pas excéder les 12 millions d’euros. Selon les informations du journaliste Andrea Losapio, l’homme fort de l’OM serait actuellement à Milan pour rencontrer les représentants de la Fiorentina et boucler ce dossier.

A LIRE : Mercato OM : Longoria a fait une offre pour un gardien du Borussia Dortmund?

Par la même occasion, il devrait prendre contact avec Cagliari afin de récupérer Giovanni Simeone, le fils du coach des Colchoneros. Ce nom a longtemps été cité parmi les pistes marseillaises, même lorsque Rudi Garcia était sur le banc. Ces dernières semaines, l’avenir de l’Argentin a une nouvelle fois été liée à l’OM.

🇨🇵Pablo Longoria, Olympique Marseille president, is in Milan. Talks with #Cagliari for Simeone and #Fiorentina for Pol Lirola#teamom #OlympiqueMarseille

— Andrea Losapio (@Losapiotmw) June 30, 2021