Mercato : C’est terminé pour Igor Paixão à l’OM ? Leeds préfère Manor Solomon…

Le dossier Igor Paixão semble être refermé pour l’Olympique de Marseille. Selon les informations du journaliste James Marshment pour Team Talk, le Feyenoord Rotterdam a rejeté la dernière offre marseillaise, mettant un coup d’arrêt au feuilleton. Le club néerlandais reste ferme sur ses exigences financières et ne souhaite pas brader son attaquant brésilien, sous contrat jusqu’en 2027.

L’OM, en quête d’un ailier offensif pour compléter son secteur offensif cet été, avait fait de Paixão une priorité. Le joueur de 25 ans, auteur d’une saison solide en Eredivisie, intéressait également Leeds United, qui reste à l’affût. Mais selon Marshment, le club anglais privilégierait désormais une autre piste : Manor Solomon, international israélien passé par Fulham et prêté par Tottenham la saison dernière.

