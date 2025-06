Ex-OM : Première titularisation de Luis Henrique à l’Inter… et premier raté !

L’OM a réalisé une de ses plus grosses ventes cette saison en transférant Luis Henrique à l’Inter. Et pour sa première titularisation à l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs, le Brésilien sera passé au travers de son match.

Premier vrai coup dur pour Luis Henrique depuis son arrivée en Italie ! Transféré à l’Inter Milan en début de mercato, le joueur brésilien aura directement été intégré au groupe disputant la Coupe du Mondes des Clubs. Entré en fin de partie lors du premier match de l’écurie italienne, le joueur de 23 ans aura réalisé des débuts timides sous ses nouvelles couleurs. Et lors du dernier match, face à Urawa, l’ailier aura connu sa première titularisation.

Un match qui ne se sera pas déroulé comme prévu pour l’attaquant, alors que Luis Henrique aura été en grande difficulté, malgré une victoire arrachée par un ancien olympien, Valentin Carboni, en toute fin de match. Le Brésilien sera sorti à la 85ème minute de jeu, et a fait l’objet de plusieurs critiques de la part de la presse italienne. Il aura même récolté la note de 4/10 par le journal la Gazzetta dello sport.

La presse italienne unanime !

« Il doit encore comprendre dans quel écosystème il se trouve : en retard sur un centre de Zalewski et même sur le but. Les dribbles manquent, les balles perdues abondent ». Voilà comment le journal italien a décrit la prestation de l’ancien olympien, alors que ce dernier sort d’une saison prolifique avec l’OM, après avoir marqué neuf fois, et délivré dix passes décisives.

De son côté, le média Tuttosport n’est guère plus encourageant au moment de décrire le match de l’ailier. « Il a commencé par faire preuve de flair, mais s’est essoufflé rapidement. Il ne suit pas Watanabe sur le but, et dans le face-à-face, il ne parvient pas à s’imposer. À revoir ». Luis Henrique aura cependant l’occasion de montrer son talent, lui qui doit encore s’acclimater à son nouveau club.