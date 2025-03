Mercato – Cet ancien joueur de l’OM lâche : « Les joueurs ne se rendent pas compte de ce que j’ai fait »

Lassana Diarra revient sur l’impact de l’arrêt judiciaire qui porte son nom, et explique comment cette décision pourrait révolutionner le mercato et les conditions des joueurs en fin de contrat. Il détaille les conséquences de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a jugé que certaines règles de la FIFA entravaient la libre circulation des footballeurs professionnels.

L’essentiel L’arrêt Diarra a été une victoire juridique pour les joueurs, redéfinissant la gestion des transferts et des ruptures de contrat.

a été une victoire juridique pour les joueurs, redéfinissant la gestion des transferts et des ruptures de contrat. Les joueurs en fin de contrat pourraient désormais négocier plus facilement leur départ , même sans l’accord de leur club.

, même sans l’accord de leur club. La décision a conduit la FIFA à modifier temporairement ses règles pour le marché des transferts, en attendant une révision complète de la réglementation.

Lassana Diarra : « L’arrêt Diarra pourrait changer le mercato »

Lassana Diarra, ancien milieu de terrain international français, a expliqué les conséquences de l’arrêt judiciaire portant son nom, lors de sa participation à l’émission « The Bridge » animée par Aurélien Tchouaméni. En octobre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a donné raison à Diarra, en jugeant que certaines règles de la FIFA encadrant les transferts étaient « contraires » au droit européen et limitaient la libre circulation des joueurs professionnels.

Cet arrêt pourrait transformer le marché des transferts et la gestion des contrats dans le football moderne. Selon Diarra, cette décision permettrait aux joueurs plus de flexibilité dans leur capacité à quitter un club même en fin de contrat. « Demain, il te reste deux ans de contrat dans ton club, mais tu ne joues pas. Si un club te veut, tu demandes à ton club de partir mais il veut 100 millions pour toi. Quelqu’un qui ne joue pas vaut 100 millions ? », a-t-il déclaré. Il propose que dans ces situations, les joueurs puissent négocier directement avec leur club, en réglant eux-mêmes le solde de leur contrat pour partir plus librement. « Tu vas dire : ‘Il me reste tant, je vais vous donner tant et je vais partir’. Il faut oser le tenter. »

Diarra a également souligné que cette décision pourrait bouleverser les pratiques des clubs, notamment en ce qui concerne les clauses de rupture de contrat. « Un club demande 20 millions pour Lassana Diarra. Si je signe dans une autre équipe, elle ne sait pas si elle doit payer ou non. La FIFA dort et laisse cette fenêtre. Si le Real te vire et que tu as envie de jouer dans une autre équipe, ça t’appartient parce que tu as été viré. »

Cette victoire a permis de remettre en question l’article 17 de la FIFA, qui régule les résiliations de contrat dans le football. « La Cour européenne m’a donné raison pour faire changer l’article 17 de la FIFA. Il va y avoir des discussions avec les syndicats pour que tout le monde se mette d’accord sur les transferts. » Pour Diarra, cette décision marque un tournant important pour les joueurs, qui n’étaient pas toujours conscients de son impact. « Les joueurs ne se rendent pas compte de ce que j’ai fait. »

L’arrêt Diarra a également poussé la FIFA à modifier temporairement ses règles pour le mercato d’hiver 2025. Ces changements permettent désormais une plus grande liberté dans les négociations entre joueurs et clubs, en attendant des réformes permanentes.