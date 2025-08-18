Mercato : Ciblé par l’OM, il file en Premier League pour 30M€ !

Cible annoncée de l’Olympique de Marseille, Amine Adli ne portera pas le maillot blanc et bleu cette saison. Le joueur du Bayer Leverkusen, suivi de près par Pablo Longoria ces dernières semaines, a pris une toute autre direction. Selon les informations de L’Équipe, l’ailier français va s’engager dans les prochaines heures avec Bournemouth, contre un chèque avoisinant les 30 millions d’euros.

L’OM a débuté sa saison par une défaite frustrante contre Rennes (1-0) lors de la première journée de Ligue 1 2025-2026. Réduits à dix dès la 30e minute, les Bretons ont tout de même réussi à s’imposer dans les arrêts de jeu, face à des Marseillais en supériorité numérique et globalement décevants. Ce faux départ pourrait bien forcer la direction olympienne à accélérer son mercato. Alors que le nom de Zegrova est évoqué, la piste Adli s’est refermée…

Adli file à Bournemouth pour 30M€ !

Adli, qui sort d’une saison remarquée en Bundesliga sous les ordres de Xabi Alonso, représentait un profil technique, polyvalent et percutant, parfaitement adapté aux attentes du nouvel entraîneur marseillais. Mais l’appel de la Premier League, et surtout les moyens de Bournemouth, ont fait la différence dans un dossier où l’OM n’a visiblement pas pu — ou su — s’aligner.

🚨EXCL: 🔴⚫️🍒🇲🇦 #PL | 🔐 Agreement in principle reached between Bournemouth and Bayer Leverkusen ✍️ Contract valid until June 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ 💰 €30m bonus included ❗️ Leverkusen want to find his subtitute before to let Adli sign to Bournemouth 🛎 Ding Dong W @HanifBerkane… pic.twitter.com/x87Fw0rvRS — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 17, 2025

Avec ce transfert à 30 M€, Amine Adli devient l’un des Français les plus chers du mercato estival. Une opération qui illustre encore une fois l’écart grandissant entre les ambitions marseillaises et la réalité économique du marché.

Le compte à rebours est lancé pour Longoria et son staff : il reste quelques semaines pour éviter un mercato inachevé… et une saison à la traîne.