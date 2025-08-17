Mercato OM : Les dernières infos italiennes pour Zegrova !

L’Olympique de Marseille poursuit son forcing pour Edon Zhegrova, mais voit surgir un rival de poids dans ce dossier. Selon Gianluigi Longari (TV Dello Sport), les discussions entre l’OM et Lille ont repris ce week-end, preuve de l’intérêt constant des dirigeants phocéens pour l’ailier droit de 26 ans. Mais à deux semaines de la fin du mercato, la Juventus Turin surveille désormais le dossier de très près.

La Vieille Dame, à l’affût des opportunités dans le sprint final du mercato, a pris des renseignements concrets sur la situation de Zhegrova, sans formuler d’offre pour l’instant. Le club turinois, entraîné par Igor Tudor – un ancien de la maison olympienne – ne s’interdit pas de passer à l’action en cas de départs offensifs, ce qui pourrait relancer totalement les cartes dans ce dossier que Marseille pensait verrouiller rapidement.

La Juve s’invite dans les négociations

Cette nouvelle menace est d’autant plus sérieuse que la Juventus a déjà croisé le fer avec l’OM sur plusieurs dossiers ces derniers mois : Leonardo Balerdi, Timothy Weah, ou encore Matt O’Riley ont tour à tour été convoités par les deux clubs. Une rivalité de plus en plus palpable sur le marché des transferts.

Longoria sous pression, des départs attendus

Pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, l’enjeu est désormais clair : accélérer les discussions avec Lille tout en dégraissant le secteur offensif, afin de créer l’espace nécessaire à une arrivée. Le nom d’Amine Harit circule toujours pour un potentiel départ, mais c’est celui de Jonathan Rowe qui revient avec le plus d’insistance. Titulaire décevant à Rennes vendredi (0-1), l’Anglais est dans le viseur de certains cadres du vestiaire, ce qui pourrait précipiter sa mise à l’écart.

🚨 Al momento l’unica trattativa in corso per #Zhegrova è quella tra Lille e #OM, ed è molto bene avviata. Negli ultimi giorni anche la #Juventus ha preso informazioni sull’esterno, ma per ora senza affondare il colpo. — Gianluigi Longari (@Glongari) August 16, 2025

L’OM, qui souhaite offrir à Roberto De Zerbi un ailier technique et percutant dans son système très offensif, voit en Edon Zhegrova un profil complémentaire à celui de Greenwood. Mais face à la menace turinoise, il devient impératif d’accélérer – sous peine de voir le Kosovar échapper aux filets olympiens.