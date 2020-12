Mercato concurrent OM : Luis Campos (LOSC) dans les petits papiers du FC Barcelone ?

FCMarseille vous propose l’actualité mercato des concurrents directs de l’OM. Alors que Luis Campos menace toujours Lille de partir, ce dernier serait courtisé par un des plus grands clubs d’Europe…

Luis Campos, qui aurait demandé à quitter le LOSC en raison de désaccords sur la politique sportive du club, ne serait plus apparu au domaine de Luchin depuis le 20 août dernier. Dans une interview réalisée par le quotidien national l’Équipe, Christophe Galtier a annoncé ne plus avoir échangé avec le conseiller sportif lillois depuis plus de trois mois. L’entraîneur lillois interrogé en conférence de presse n’a pas su apporter plus de précisions concernant la situation.

Luis Campos au FC Barcelone ?

Depuis de nombreuses semaines et la démission de Josep Maria Bartomeu à la tête du FC Barcelone, les propositions sont nombreuses. Si la majorité des projets des candidats sont axés sur la prolongation de Lionel Messi et le retour ou non de Neymar en Catalogne, certains noms commencent également à filtrer concernant les futurs dirigeants notamment au poste de directeur sportif.

Annoncé sur le départ au LOSC depuis plusieurs semaines, Luis Campos serait dans le viseur de certains candidats à la présidence du FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, Luis Campos serait le directeur sportif favori de certains candidats.