Mercato concurrent OM : Christophe Galtier toujours dans le flou concernant Luis Campos

FCMarseille vous propose l’actualité mercato des concurrents directs de l’OM. Alors que Luis Campos menace toujours Lille de partir, ce dernier aurait même déjà trouvé son futur club. En effet, le conseiller sportif de Gérard Lopez ne serait pas en harmonie avec certains dirigeants du LOSC.

Luis Campos ne serait plus apparu au domaine de Luchin depuis le 20 août dernier. De vives tensions qui auraient éclaté cet été lors du départ de Loïc Rémy. Dans une interview réalisée par le quotidien national l’Équipe, Christophe Galtier a annoncé ne plus avoir échangé avec le conseiller sportif lillois depuis plus de trois mois. L’entraîneur lillois interrogé en conférence de presse n’a pas su apporter plus de précisions concernant la situation.

Campos ? Je ne sais pas — Christophe Galtier

« Concernant Luis, je ne peux pas répondre autre chose que je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi sera fait son avenir et c’est une question qu’il faut poser à mon président »

Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (09/12/2020)

« Depuis ce jour-ci, je n’ai plus de nouvelles de Luis, c’est comme ça, je ne juge pas. Son absence est-elle liée à sa relation avec le directeur général, Marc Ingla ? Oui, il semble que ce soit le point de départ de l’absence de Luis depuis quatre mois. Est-ce qu’il va revenir ? Sera-t-il remplacé ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c’est que ce business plan ne peut pas aboutir à deux, avec seulement le président et l’entraîneur… »

Christophe Galtier – Source : L’Equipe (19/11/2020)