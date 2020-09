Mercato concurrents OM : Déjà des frictions autour du recrutement entre les dirigeants à Lyon ?

Selon RMC Sport, bien informé, la relation entre Bruno Cheyrou et Juninho à Lyon serait glaciale. Les deux hommes chargés du recrutement auraient énormément de divergences dans le choix des joueurs.

Bruno Cheyrou a rejoint le club de Jean-Michel Aulas il y a tout juste quatre mois. L’ancien milieu de terrain à l’OM a été nommé directeur du recrutement. Dans l’organigramme, le dirigeant rhodanien est clair. « C’est Juninho le boss, c’est lui qui mène la direction sportive« , avait lâché Cheyrou en conférence de presse de présentation. Cependant, après quelques mois dans ses nouvelles fonctions, RMC Sport nous apprend que sa relation avec le Brésilien se dégrade et que des tensions existent déjà entre les deux hommes. Et pour ne rien arranger à cela, des conseillers sportifs se plaignent du temps de jeu de leurs joueurs dans le Rhône…

Tensions Cheyrou/Juninho à Lyon ?

Le cas Jeff Reine-Adélaïde en est l’exemple parfait. Au début de la saison, l’ancien joueur d’Angers s’est plaint de son temps de jeu à la presse et a même annoncé qu’il souhaitait aller voir ailleurs. Son frère et conseiller sportif aurait téléphoné à Juninho pour lui en faire part. Et d’autres joueurs seraient dans l’impasse. Les nombreux départs ces derniers jours (Rafael, Marcal, Traore…) sont peut-être la preuve de ces brouilles au sein du club. Reste à préciser que la formation de Rudi Garcia se cherche en ce début de saison. Lyon est sur 2 matchs nul (0-0 à Bordeaux et face à Nîmes), et une défaite à Montpellier (2-1). Le dernier demi-finaliste de C1 est actuellement 12eme au classement.