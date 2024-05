Mercato concurrents OM: Départ confirmé pour ce taulier de Monaco, qui par contre veut garder sa pépite !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Rennes, OGC Nice, Lyon, Lens…). Monaco va jouer la Ligue des Champions, mais pour autant un taulier devrait partir…

Lors d’une conférence de presse, Thiago Scuro, le directeur sportif de l’ASM, a fait un point mercato. Ce dernier a expliqué que l’ASM voulait recruter un joueur par ligne et qu’il voulait conserver Takumi Minamino et Aleksandr Golovin, « la priorité n’est pas de les vendre, mais si des offres arrivent officiellement, nous sommes obligés d’en parler avec les joueurs». Scuro a par contre ouvert la porte à un départ de Youssouf Fofana. «Il y avait de bonnes opportunités pour lui de partir l’été dernier. C’était sa décision de rester en raison de ses objectifs personnels. C’était une très bonne décision pour nous, il a fait une très bonne saison, probablement sa meilleure saison à l’AS Monaco. Il fait probablement partie des joueurs que nous sommes prêts à vendre. Nous verrons les opportunités dont il dispose. Il est encore trop tôt pour prendre une décision». La situation est identique pour Guillermo Maripan qui devrait lui aussi quitter le Rocher.

Fofana et Maripan vers la sortie, Akliouche retenu ?

Par contre, le DS de l’ASM veut garder le jeune et talentueux Maghnes Akliouche annoncé dans le viseur du PSG. «La priorité est de garder Maghnes, au moins pour une saison de plus. Il y a la C1 devant nous, une saison de plus peut aussi être bonne pour son développement, j’y crois, mais je ne contrôle pas les décisions de tout le monde. Les choses peuvent changer en fonction des envies des joueurs», a assuré Scuro.

💰MERCATO Le directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, a confirmé les possibles départs cet été de Youssouf Fofana et de Guillermo Maripan. 🔜 Actuellement seul Fofana est ciblé par l’AC Milan et Arsenal, les monégasques demande 30M€ pour le lâcher. 🇫🇷👀 (@lequipe) pic.twitter.com/7DfLi5QQgs — Direct Foot (@direct_foot_) May 21, 2024





Actuel dauphin du PSG en Ligue 1, l’AS Monaco est en passe de retrouver la Ligue des Champions, cinq ans et demi après l’avoir quitté. Une performance due, en grande partie, à son taulier au milieu de terrain Youssouf Fofana. Arrivé en principauté durant l’hiver 2020 en provenance de Strasbourg, l’international français (17 sélections) âgé de 25 ans, effectue sa meilleure saison sous les couleurs monégasques.

Impactant dans les duels, rayonnant au milieu, le natif de Paris a offert la victoire à son équipe ce mercredi face à Lille (1-0) d’une frappe limpide de l’extérieur de la surface.

Le PSG, l’Inter, le Milan et l’Atlético sur Fofana ?

D’après les informations de Foot Mercato, Le Paris Saint-Germain, le Milan AC, l’Inter et l’Atlético Madrid s’intéresseraient à Youssouf Fofana. Le club de la capitale aurait même pris des renseignements à son sujet auprès de la direction monégasque.

