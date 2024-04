OM : Que vaut cette Atalanta ? Points forts, faibles, Kolasinac…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille affrontera en demi finale d’Europa League, l’Atalanta Bergame. Nous avons contacter le compte X Atalanta Fr qui nous en dit plus sur la formation italienne.

Déjà comment se déroule la saison de l’Atalanta ? « La saison de l’Atalanta connaît des hauts et des bas. Sûrement à cause de l’enchaînement des matchs mais cette saison on a perdu trop de points bêtement. Les points forts sont un jeu collectif et de construction rodé, le point faible est un manque de réalisme avec beaucoup trop d’occasions ratées qui coûtent beaucoup de points. »

Cette Atalanta est entrainée par Gian Piero Gasperini qui utilise deux systèmes de jeu : « 343 avec deux joueurs en soutien de l’attaquant ou en 3412 : avec un 10 en soutien des deux attaquants. Les joueurs défensifs apportent offensivement, il y a marquage individuel. »

Kolasinac fait une saison extraordinaire

L’Atalanta a des atouts comme nous le confirme Atalanta Fr, « L’équipe est dangereuse si elle arrive à jouer son football. Bien évidemment Scamacca est en forme donc c’est notre point fort mais toute l’équipe est très soudée surtout après une qualification historique contre Liverpool. Kolasinac fait une saison extraordinaire, il apporte l’expérience et la sérénité défensive qu’il nous manquait les années précédentes. Clairement un des joueurs de la saison côte bergamasque. »

L’OM s’est qualifié en demi finale d’Europa League après une double confrontation face à Benfica. Ils affronteront donc l’Atalanta Bergame, club italien qui a éliminé Liverpool. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, un joueur important de l’effectif du club de Serie A pourrait manquer la confrontation face à l’OM ! En effet, le latéral Holm s’est blessé lors du match face à Monza au mollet. Un coup dur pour les Italiens !

Déja plus de places

Depuis 12h ce lundi 22 avril, tous les Marseillais sont en quête de leur précieuse place pour OM – Atalanta, demi finale de la Ligue Europa 2023-2024. Quasiment complet ce jeudi pour la qualification face à Benfica avec 63 510 spectateurs, le stade Vélodrome devrait au moins accueillir autant de supporters olympiens. En tout cas, c’est ce que laisse présager les 40 minutes d’attente avant d’accéder à la billetterie, en ce début d’après-midi.

𝗢𝘂𝘃𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝗲́ 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 #OMAtalanta 🚨 Membres du Peuple Bleu&Blanc et acheteurs des précédents matchs européens, profitez d’une priorité de 7️⃣2️⃣H sur le match aller des demi-finales d’@europaleague ⚡️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 22, 2024

Quel tarif pour le précieux sésame ?

Concernant les tarifs, les places réservées pour les groupes de supporters s’élèvent à 45 euros alors que celles réservées aux membres du « Peuple Blanc&Bleu » et les personnes ayant déjà acheté une place lors d’un précédent rendez-vous européen sont disponibles pour un montant entre 67 et 279 euros.

Pour la catégorie hospitalité, le « Bistrot » est déjà complet alors que l’espace « O’Pub » (open bar avant, à la mi-temps et après le match) est encore disponible pour la petite somme de… 540 euros.

La billetterie « grand public » ouvrait ce jeudi. Pour espérer avoir une place, ce sera bien évidemment encore plus complexe. Il faudra croiser les doigts afin d’obtenir une place. En cas d’échec, vous pourrez toujours vous rattraper avec la plateforme de revente de l’Olympique de Marseille.