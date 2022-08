Mercato concurrents OM : Lyon met un gros coup de pression à l’une de ses pépites !

En fin de contrat en juin 2023, Rayan Cherki n’a toujours pas prolongé son contrat avec Lyon. Une situation qui commence à crisper les dirigeants rhodaniens.

Alors que les positions semblaient s’être rapprochées entre l’OL et le clan Cherki pour une prolongation de contrat, la situation se serait tendue et un départ ne serait plus à exclure. En effet, le Progrès indique que le jeune prodige Lyonnais n’a toujours pas prolongé son contrat avec son club formateur. Le média explique que la possibilité de voir Cherki quitter Lyon avant la fin du mois d’août existe. Jean-Michel Aulas, qui a lui-même pris le dossier en main en proposant un contrat longue durée à son joueur, perdrait patience devant les exigences du clan Cherki. Les dirigeants lyonnais voudraient être fixés rapidement afin de ne pas laisser leur joueur partir libre à l’été 2023. Si Cherki ne signe pas de nouveau contrat d’ici le 31 août, les Gones considèreraient que le jeune attaquant de 18 ans ne ferait plus partie du projet sportif.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : « La seule incertitude qui peut exister avec Alexis Sanchez, c’est… »